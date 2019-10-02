ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг украинцев, поножовщина на стройке и секс-игрушки
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 2 октября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 2 октября.
В прошлый вторник на строительном объекте на улице Валге в Таллинне работавшая маляром женщина ударила ножом мужчину-строителя.
Loe edasi...
У Rail Baltic есть противники, которые считают, что железная дорога разделит Эстонию пополам, а также те, кто находит, что финансирование проекта хромает и операционные расходы придется нести нам. Теперь же сама Rail Baltic обнаружила нового фантома, с которым следует считаться.
Loe edasi...
1 октября служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провела делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.
Loe edasi...
В 2015-2019 годах 47-летний Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) 1 050 000 евро наличными, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
К полицейским уезда Вильяндимаа в течение последних месяцев неоднократно обращались местные жители, которые стали жертвами русскоязычных мошенников, предложивших возможность быстро заработать на инвестициях.
Loe edasi...
По словам Юри Эсса, автора самых свежих вопросов для теоретического экзамена по вождению Департамента шоссейных дорог, на прошлой неделе пришла долгожданная информация о предстоящих изменениях в области обучения вождению.
Loe edasi...
На секс-игрушки тоже есть мода! Консультант Sexmax показал репортеру "Бублика" самые часто покупаемые девайсы для сексуальных утех и рассказал, в чем их особенность
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Отец скончавшейся в Турции россиянки сделал страшное заявление
За что убили принцессу Диану: дневник с компроматом
Русские слова, которые не стоит произносить за границей