ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг украинцев, поножовщина на стройке и секс-игрушки

На стройке в Таллинне маляр ударила ножом строителя

Alarmsõidukid Foto: Eero Vabamägi

В прошлый вторник на строительном объекте на улице Валге в Таллинне работавшая маляром женщина ударила ножом мужчину-строителя.

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Климат в Эстонии может кардинально измениться. Готовы ли вы к этому?

Äikesetorm Türisalu pangalt vaadates Foto: Karli Saul

У Rail Baltic есть противники, которые считают, что железная дорога разделит Эстонию пополам, а также те, кто находит, что финансирование проекта хромает и операционные расходы придется нести нам. Теперь же сама Rail Baltic обнаружила нового фантома, с которым следует считаться.

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Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял угрозу общественному порядку

Foto: REUTERS, GLEB GARANICH

1 октября служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провела делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.

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Отдавали до 400 тысяч наличными! Представлявшийся богатым бизнесменом жиголо выманил у женщин более миллиона евро