02.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг украинцев, поножовщина на стройке и секс-игрушки


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EurodFoto: Ester Vaitmaa

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за среду, 2 октября.

На стройке в Таллинне маляр ударила ножом строителя

Alarmsõidukid Foto: Eero Vabamägi

В прошлый вторник на строительном объекте на улице Валге в Таллинне работавшая маляром женщина ударила ножом мужчину-строителя.
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Климат в Эстонии может кардинально измениться. Готовы ли вы к этому?

Äikesetorm Türisalu pangalt vaadates Foto: Karli Saul

У Rail Baltic есть противники, которые считают, что железная дорога разделит Эстонию пополам, а также те, кто находит, что финансирование проекта хромает и операционные расходы придется нести нам. Теперь же сама Rail Baltic обнаружила нового фантома, с которым следует считаться.
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Из Эстонии выслали гражданина Украины: представлял угрозу общественному порядку

Foto: REUTERS, GLEB GARANICH

1 октября служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провела делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1990 года рождения. Его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.
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Отдавали до 400 тысяч наличными! Представлявшийся богатым бизнесменом жиголо выманил у женщин более миллиона евро

Foto: erakogu

В 2015-2019 годах 47-летний Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) 1 050 000 евро наличными, пишет Eesti Päevaleht.
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В Эстонии не спадает бум инвестиционного мошенничества. Злоумышленники говорят исключительно на русском

Huawei ja Samsungi nutitelefonid Foto: Priit Simson

К полицейским уезда Вильяндимаа в течение последних месяцев неоднократно обращались местные жители, которые стали жертвами русскоязычных мошенников, предложивших возможность быстро заработать на инвестициях.
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В обучении вождению и экзаменах на права скоро произойдут большие изменения

Andres Putting

По словам Юри Эсса, автора самых свежих вопросов для теоретического экзамена по вождению Департамента шоссейных дорог, на прошлой неделе пришла долгожданная информация о предстоящих изменениях в области обучения вождению.
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ФОТО 18+: Какие секс-игрушки популярнее всего в Таллинне? "Бублик" узнал подробности!

Photo by Valeria Boltneva from Pexels

На секс-игрушки тоже есть мода! Консультант Sexmax показал репортеру "Бублика" самые часто покупаемые девайсы для сексуальных утех и рассказал, в чем их особенность
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