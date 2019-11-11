ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг министра Ярвика, э-понедельник и результаты госэкзаменов

Сегодня Эстония пристально следила за тем, останется ли министр сельской жизни Март Ярвик на своем посту. Опубликованы результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района! И не забудьте воспользоваться скидками э-понедельника — только сначала проверьте правила ретроградного Меркурия!
Грустная тенденция: детей с нарушениями речи в Эстонии все больше, а свет в конце тоннеля по-прежнему слишком слабый
Сегодня э-понедельник! Смотрите, какие скидки предлагают 165 интернет-магазинов в Эстонии
Сегодня, 11 ноября, в 11-й раз проводится совместная акция интернет-магазинов Эстонии ”Э-понедельник” (E-smaspäev), которая на сутки объединит на странице www.esmaspaev.ee предложения 165 торговых точек в интернете. Цель акции — мотивировать людей на то, чтобы выбирать для покупок эстонские интернет-магазины и поддерживать деятельность местных интернет-торговцев, сказано в пресс-релизе. Loe edasi…
Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком
В сети появилось видео, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытался выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на ”360”. Loe edasi…
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры. Она могла решиться на самоубийство из-за послеродовой депрессии
Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки в Бабушкинском районе Москвы, сообщили в Следственном комитете. Мать и ее дочь погибли, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник. По разным данным, погибшей девочке было полтора года или девять месяцев. Шестилетний сын женщины госпитализирован в тяжелом состоянии, он в реанимации, пишет "Медуза". Loe edasi…
ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района
В этом году государственные экзамены прошли в 23-й раз и их сдали в общей сложности 9657 экзаменантов. Для окончания гимназии учащиеся должны были сдать госэкзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, по иностранному языку и по математике. Loe edasi…
Олег Сенцов — DELFI: Путин — мой враг, единственный и самый главный
"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих сограждан. Для меня поворота обратно нет. Это мой враг. Единственный и самый главный враг на земле", — говорит о президенте России украинский режиссёр и бывший политзаключенный Олег Сенцов. Loe edasi…
Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон
Начиная с сегодняшнего мобильный кошелек mTasku можно использовать для валидации единой карты при проезде на общественном транспорте, так что необходимость носить с сбой физическую карту отпадает. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО | Что будет с министром Мартом Ярвиком? Юри Ратас вернулся в Эстонию и встретился с партнерами по коалиции: ищут выход из кризиса
Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией или нет, не получили четкого ответа ни от премьер-министра Юри Ратаса, ни от самого Ярвика до тех пор, пока министр уже стал главным действующим лицом следующего скандала. В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро. Loe edasi…
ВИДЕО | Мартин Хельме: если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится
ВИДЕО | Ярвик после встречи с Ратасом: "я — министр". Ратас: "это прояснится в ближайшие дни"
"Я — министр", — сказал Март Ярвик после того, как вышел из Дома Стенбока. Туда он прибыл на встречу с премьер-министром Юри Ратасом, где обсуждалось, продолжит ли Ярвик занимать пост министр сельской жизни. Loe edasi…
Важное изменение: декларацию о доходах можно будет подавать к концу апреля
В Рийгикогу поступил законопроект, который меняет срок подачи декларации о доходах. Если до сих пор декларацию надо было подать к концу марта, то, согласно обновленному варианту, к концу апреля, пишет dv.ee. Loe edasi…
Пропавшая в Кехра Янина найдена мертвой
27 сентября случайный прохожий нашел в волости Раазику тело пожилой женщины. Чтобы установить личность женщины и причины смерти, была проведена экспертиза. На данный момент выяснено, что найденная женщина — это Янина, которая ушла в лес в начале сентября и пропала. Loe edasi…
Уже в четверг RusDelfi едет в Нарву
С 14 по 16 ноября редакция популярного русскоязычного портала RusDelfi будет работать в Нарве. Loe edasi…
ФОТО | Жители этого города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Собственная квартира — признак достатка и успеха, уже заложенный в культурный код россиян. Самовольный отказ от недвижимости большинством воспринимается как что-то аномальное и необъяснимое, однако вопреки здравому смыслу такое происходит в Воркуте. Loe edasi…
Осторожно, ретроградный Меркурий! Астролог рассказывает, что категорически нельзя делать по дому в этот период
Привет, ретроградный Меркурий! Что это значит для человека, далекого от астрологии? Что сулит этот период? Как это повлияет на ваш дом? Как попасть в ”поток”? И чем лучше всего заниматься в это время? Loe edasi…
Ее песни обожал весь Союз: умерла известная актриса и певица
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Факты о Горбачевой, которые никогда бы не озвучили в СССР
Названа причина убийства 8 солдат сослуживцем в Забайкалье