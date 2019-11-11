ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг министра Ярвика, э-понедельник и результаты госэкзаменов

Сегодня, 11 ноября, в 11-й раз проводится совместная акция интернет-магазинов Эстонии ”Э-понедельник” (E-smaspäev), которая на сутки объединит на странице www.esmaspaev.ee предложения 165 торговых точек в интернете. Цель акции — мотивировать людей на то, чтобы выбирать для покупок эстонские интернет-магазины и поддерживать деятельность местных интернет-торговцев, сказано в пресс-релизе.

Loe edasi…

Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком

EPA, ANATOLY MALTSEV, Scanpix

В сети появилось видео, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытался выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на ”360”.

Loe edasi…

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры. Она могла решиться на самоубийство из-за послеродовой депрессии

Moskva Foto: Roman Starapopov

Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки в Бабушкинском районе Москвы, сообщили в Следственном комитете. Мать и ее дочь погибли, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник. По разным данным, погибшей девочке было полтора года или девять месяцев. Шестилетний сын женщины госпитализирован в тяжелом состоянии, он в реанимации, пишет "Медуза".

Loe edasi…

ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района

Lõpukirjand FOTO: RAIGO PAJULA

В этом году государственные экзамены прошли в 23-й раз и их сдали в общей сложности 9657 экзаменантов. Для окончания гимназии учащиеся должны были сдать госэкзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, по иностранному языку и по математике.

Loe edasi…

Олег Сенцов — DELFI: Путин — мой враг, единственный и самый главный