11.11.2019, 21:19

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг министра Ярвика, э-понедельник и результаты госэкзаменов


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг министра Ярвика, э-понедельник и результаты госэкзаменов
Foto: Kollaaz/Ekspress Meedia

Сегодня Эстония пристально следила за тем, останется ли министр сельской жизни Март Ярвик на своем посту. Опубликованы результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района! И не забудьте воспользоваться скидками э-понедельника — только сначала проверьте правила ретроградного Меркурия!

Грустная тенденция: детей с нарушениями речи в Эстонии все больше, а свет в конце тоннеля по-прежнему слишком слабый

Elisabethi ema Regina õpetab tütart Memory kaartide abiga rääkima. Foto: Madis Veltman

Из 126 детских садов Таллинна логопед имеется лишь в 63, хотя в его услугах нуждается почти каждый шестой ребенок, пишет Eesti Päevaleht.
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Сегодня э-понедельник! Смотрите, какие скидки предлагают 165 интернет-магазинов в Эстонии

Aliexpressist asjade tellimine Foto: Hendrik Osula

Сегодня, 11 ноября, в 11-й раз проводится совместная акция интернет-магазинов Эстонии ”Э-понедельник” (E-smaspäev), которая на сутки объединит на странице www.esmaspaev.ee предложения 165 торговых точек в интернете. Цель акции — мотивировать людей на то, чтобы выбирать для покупок эстонские интернет-магазины и поддерживать деятельность местных интернет-торговцев, сказано в пресс-релизе.
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Опубликовано видео с выбрасывающим в реку останки жертвы историком

EPA, ANATOLY MALTSEV, Scanpix

В сети появилось видео, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов пытался выбросить останки убитой им студентки Анастасии Ещенко в реку. Ролик опубликован на ”360”.
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В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры. Она могла решиться на самоубийство из-за послеродовой депрессии

Moskva Foto: Roman Starapopov

Утром 11 ноября женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки в Бабушкинском районе Москвы, сообщили в Следственном комитете. Мать и ее дочь погибли, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник. По разным данным, погибшей девочке было полтора года или девять месяцев. Шестилетний сын женщины госпитализирован в тяжелом состоянии, он в реанимации, пишет "Медуза".
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ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района

Lõpukirjand FOTO: RAIGO PAJULA

В этом году государственные экзамены прошли в 23-й раз и их сдали в общей сложности 9657 экзаменантов. Для окончания гимназии учащиеся должны были сдать госэкзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, по иностранному языку и по математике.
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Олег Сенцов — DELFI: Путин — мой враг, единственный и самый главный

Danil Shamkin/SIPA, Scanpix

"Он начал войну на Донбассе, убил 13 000 человек, моих сограждан. Для меня поворота обратно нет. Это мой враг. Единственный и самый главный враг на земле", — говорит о президенте России украинский режиссёр и бывший политзаключенный Олег Сенцов.
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Ура! В автобусе вместо "зеленой карты" теперь можно использовать телефон

Foto: Pressimaterjalid

Начиная с сегодняшнего мобильный кошелек mTasku можно использовать для валидации единой карты при проезде на общественном транспорте, так что необходимость носить с сбой физическую карту отпадает.
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ФОТО и ВИДЕО | Что будет с министром Мартом Ярвиком? Юри Ратас вернулся в Эстонию и встретился с партнерами по коалиции: ищут выход из кризиса

Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией или нет, не получили четкого ответа ни от премьер-министра Юри Ратаса, ни от самого Ярвика до тех пор, пока министр уже стал главным действующим лицом следующего скандала. В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.
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ВИДЕО | Мартин Хельме: если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится

Мартин Хельме подтвердил Delfi, что EKRE по-прежнему поддерживают министра сельской жизни Мартина Ярвика, несмотря на скандал с листерией.
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ВИДЕО | Ярвик после встречи с Ратасом: "я — министр". Ратас: "это прояснится в ближайшие дни"

"Я — министр", — сказал Март Ярвик после того, как вышел из Дома Стенбока. Туда он прибыл на встречу с премьер-министром Юри Ратасом, где обсуждалось, продолжит ли Ярвик занимать пост министр сельской жизни.
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Важное изменение: декларацию о доходах можно будет подавать к концу апреля

Tuludeklaratsioon. Foto: Andres Putting

В Рийгикогу поступил законопроект, который меняет срок подачи декларации о доходах. Если до сих пор декларацию надо было подать к концу марта, то, согласно обновленному варианту, к концу апреля, пишет dv.ee.
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Пропавшая в Кехра Янина найдена мертвой

Elu küünlavalgel Foto: Andres Putting

27 сентября случайный прохожий нашел в волости Раазику тело пожилой женщины. Чтобы установить личность женщины и причины смерти, была проведена экспертиза. На данный момент выяснено, что найденная женщина — это Янина, которая ушла в лес в начале сентября и пропала.
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Уже в четверг RusDelfi едет в Нарву

delfi logo, eesti päevaleht logo Foto: Priit Simson

С 14 по 16 ноября редакция популярного русскоязычного портала RusDelfi будет работать в Нарве.
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ФОТО | Жители этого города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?

Foto: Maria Plotnikova, Sputnik

Собственная квартира — признак достатка и успеха, уже заложенный в культурный код россиян. Самовольный отказ от недвижимости большинством воспринимается как что-то аномальное и необъяснимое, однако вопреки здравому смыслу такое происходит в Воркуте.
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Осторожно, ретроградный Меркурий! Астролог рассказывает, что категорически нельзя делать по дому в этот период

Pixabay

Привет, ретроградный Меркурий! Что это значит для человека, далекого от астрологии? Что сулит этот период? Как это повлияет на ваш дом? Как попасть в ”поток”? И чем лучше всего заниматься в это время?
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