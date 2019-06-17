ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг фильма Нолана, скандал из-за порно-особняка, а также латвийский "алкоответ" Эстонии

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Визит королевы Дании Маргрете II, цены на алкоголь и нелегальная иностранная рабочая сила
Провели все выходные на природе? Не проблема! Смотрите, что произошло в Эстонии пока вы отдыхали.
Первый день Роберта Паттинсона в Таллинне: звезда "Сумерек" ужинал в ресторане в Старом городе! (41)
Cо съемочной группой фильма Кристофера Нолана во вторник Роберт Паттинсон в Таллинн не приехал, но к вечеру воскресенья и он был на месте и наслаждался пивом в ресторане Leib Resto ja Aed в Старом городе.
ФОТО | Процесс Сависаара продолжается уже без самого Сависаара (30)
Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается процесс по делу о получении взятки бывшего мэра Таллинна и экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара. Хотя его самого из-за плохого здоровья больше не судят, продолжается суд над другими подсудимыми.
КАРТА: В каких районах Таллинна живут самые богатые люди, а где зарабатывают ниже среднего? (96)
Statistikablogi опубликовал данный по среднему месячному брутто-доходу за 2018 год в разных частях Таллинна. Смотрите, сколько зарабатывают жители вашего района!
А кого бы вы хотели видеть на посту премьер-министра? Опрос RusDelfi (71)
Компания Turu-uuringute AS считает, что примерно равное число жителей Эстонии хотят видеть Юри Ратаса и Каю Каллас на посту премьер-министра.
За последний год в Эстонии стало меньше русских, зато выросло число эстонцев — и украинцев (49)
В Департаменте статистики подсчитали число жителей Эстонии, а также их национальности: по состоянию на 1 января 2019 года в стране проживали 1 324 820 человек — на 5687 больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.
"Горячая гильза отлетела девушке в лицо". Читатели Delfi рассказывают, как проходят съемки у Кристофера Нолана (77)
Мэйл и соцсети портала RusDelfi переполены сообщениями о подробностях съемок фильма Кристофера Нолана в Горхолле в воскресенье.
"Я глупая и сама виновата!" Жертвы домашнего насилия не в состоянии себя защитить (26)
Жертвы долговременного насилия не понимают, что такое насилие и что его над ними вообще совершают. Они удивляются, если сказать, что это ненормально, отмечают специалисты.
В Нигерии эстонскую фирму заподозрили в выманивании миллионов долларов у тысяч жителей (7)
Нигерийская интернет-газета Punch написала, что против предприятия эстонского происхождения, платформы для покупки биткоинов Paxful подали петицию местным властям, поскольку фирма закрыла счета тысяч клиентов, передает Äripäev.
Для съемок фильма Нолана могут потребоваться еще несколько улиц (27)
В случае, если команда режиссера Кристофера Нолана не сможет договориться с властями Таллинна по закрытию Лаагна теэ, есть возможность произвести съемки на некоторых других дорогах.
"750 евро — вы с ума сошли?": Работа, где нужно: владеть русским и эстонским, верстать баннеры, общаться с клиентами, обслуживать сайт (87)
В редакцию портала RusDelfi обратился читатель с вопросом: не много ли хочет работодатель, который готов платить лишь 750 евро нетто.
Старейшина Пирита о порно-особняке: такие дома нашему району не нужны (16)
В прошлом месяце стало известно, что предназначенный для развлечения совершеннолетних сайт RedTube планирует построить под Таллинном виллу под названием Rasputin, „которой мир еще не видел”.
Директор Института кино: Эстония должна заплатить более 10 млн евро за съемки фильма Нолана (42)
Директор Эстонского института кинематографии Эдит Сепп сказала, что Эстония, со своей стороны, должна будет заплатить более десяти миллионов евро за съёмки в Таллинне фильма американского кинорежиссера Кристофера Нолана, пишет rus.err.ee.
”Дестабилизация” Чемодановки. Как в массовой драке селян и цыган нашли ”американский след” (39)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал массовую драку в селе Чемодановка в Пензенской области, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения.
"Люди дрались за еду": Еще одно письмо читательницы RusDelfi cо съемок фильма Нолана в Горхолле
Читательница, которая снимается в массовке фильма Нолана "Tenet", отправила в редакцию RusDelfi письмо. В частности, она рассказала, как люди вели себя на съемках. Кажется, ей как раз таки понравился съемочный процесс, но что-то пошло не так...
Премьер Латвии: раз Эстония начала "эту войну", то Латвии остается только снизить акциз (51)
Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое единство") после заседания совета по сотрудничеству заявил — раз Эстония разорвала соглашение о повышении акциза на алкоголь и начала "эту войну", то Латвии остается только ответить снижением акциза, передает LETA.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Иностранных покупателей не нашлось? Кросс выставил роскошную мызу Кыуэ на эстонские порталы недвижимости (9)
Три месяца назад реформист Ээрик-Нийлес Кросс выставил мызу Кыуэ, погрязшую в долгах на продажу на международный сайт Mansion Global, теперь же объявление появилось и на местных порталах купли-продажи недвижимости.
С середины недели погода испортится
В ближайшие пару дней синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. В четверг-пятницу ожидается усиление облачности и дожди.
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