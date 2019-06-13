ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг фильма Нолана и Лаагна теэ и обновленный торговый центр Ülemiste
Все самые важные новости этого четверга, 13 июня — в нашей традиционной подборке.
Все самые важные новости этого четверга, 13 июня — в нашей традиционной подборке.
Кинокомпания Allfilm опубликовала в Facebook заявление, в котором сказано, что полного закрытия Лаагна теэ на 4 недели — не будет.
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Сообщение о киносъемках в июле в канале улицы Лаагна опережают события, поскольку соглашения с создателями фильма еще нет, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает Раэпресс.
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что съемочная группа Кристофера Нолана запросила разрешение на закрытие еще нескольких улиц в Таллинне. Так как времени на переговоры уже не осталось, в начале новой недели город сделает съемочной команде свое предложение, и тут уже им придется с ним согласиться — или нет.
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Любопытствовавшего сегодня у Горхолла фотографа Delfi на каждом шагу сопровождали охранники, которые просили не фотографировать место съемок фильма Кристофера Нолана и удалить сделанные снимки.
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Внимательные люди сообщают полиции о вызывающих подозрения действиях или продаже наркотиков на улице ежедневно. Благодаря этому полицейские Пыхьяской префектуры обнаружили недавно в складском помещении в столичном районе Мустамяэ растения марихуаны.
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Если родитель ведет себя с ребенком неподобающе в публичном месте, то дома ситуация может быть еще хуже, поэтому полиция рекомендует оповещать о подобных случаях правоохранительные органы или защитников детей. В прошлом году на номер телефона помощи детям поступил 141 звонок с сообщением о возможном эмоциональном насилии в отношении ребенка.
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Налоговая попробовала long drink, которые производят эстонские пивные заводы, и решила, что их налогообложение может быть снижено. Немецкая же таможня отправила напитки в лабораторию и решила, что они наравне с иными спиртосодержащими напитками должны входить в группу повышенного налогообложения.
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Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию в мире по таким критериям, как войны, терроризм и экспорт оружия. "Индекс миролюбия" вырос впервые с 2013 года.
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На фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.
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Рийгикогу в четверг, 13 июня, принял в заключительном, третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Законодательные поправки вступят в силу уже 1 июля, пишет rus.err.ee.
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В новом сезоне в эфире ETV+ будет выходить дискуссионная передача "Своя правда", ведущими которой станут российская журналистка Елена Ханга и в прошлом многолетний диктор "Актуальной камеры" Елена Поверина, пишет rus.err.ee.
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Правительство Эстонии в четверг согласилось с предложением Министерства экономики и коммуникаций частично заменить сланец на биомассу в качестве топлива на Нарвских электростанциях для повышения конкурентоспособности вырабатываемой на электростанциях электроэнергии.
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После поражения 0:8 от сборной Германии портал RusDelfi предложил своим читателям опрос, как же сборной выйти из кризиса.
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Сегодня вечером в 21:00 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пирита около памятника ”Русалка” изменится организация движения, сообщает управа Кесклинна.
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13 июня состоялось открытие обновленного центра Ülemiste. На дополнительной площади в 13 000 квадратных метров расположились кинотеатр Apollo, батутный центр, новые рестораны, центр развлечений O’Learys и 1800 парковочных мест.
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Руководство Рийгикогу приняло в четверг в производство пять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента.
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Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Прежний приговор футболистам был отменен. Взамен они получили новый приговор с измененной квалификацией состава преступления и прежними сроками.
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Старейший и самый известный в Эстонии мебельный магазин — Дом мебели ( Mööblimaja) — прекращает деятельность, так как действовавшая доныне бизнес-модель, по мнению владельца, себя изжила.
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Не секрет, что в круизный порт без специального разрешения не попасть. И несмотря на то, что ежедневно в Таллинн прибывает несколько лайнеров-красавцев, посмотреть на них можно разве что со стороны. Но для журналистов Delfi команда MSC Meraviglia сделала исключение, проведя специальную экскурсию, чтобы и наши читатели тоже смогли увидеть это элегантное круизное судно.
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Михаил Свешников вышел на несанкционированный митинг в Москве и оказался в автозаке. Специально для RusDelfi он рассказал, как полиция забирала сначала мужчин, потом женщин и детей. И наконец, сотрудников прессы.
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Ужасная трагедия произошла в семье бывшего вратаря СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова. Его 18-летний сын зарезал ножом родную мать.
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Читатель Delfi поделился неприятной ситуацией: он привел ребенка в игровую комнату, а потом увидел, что там играл ребенок с ветрянкой. Так как его ребенок никогда не болел ветрянкой, а в скором времени семья должна была уехать в отпуск, то его не на шутку встревожил инцидент. Читатель вопрошает, как сотрудники фирмы могли такое допустить, и может ли он в случае худшего исхода получить компенсацию?
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