13.06.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг фильма Нолана и Лаагна теэ и обновленный торговый центр Ülemiste


rus.delfi.ee
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Uuenenud Ülemiste keskuse avapidu
Uuenenud Ülemiste keskuse avapiduFoto: Madis Veltman

Все самые важные новости этого четверга, 13 июня — в нашей традиционной подборке.

Смотрите, когда и на сколько перекроют Лаагна теэ для съемок фильма Нолана

Laagna tee Tallinnas Lasnamäel Foto: Ilmar Saabas

Кинокомпания Allfilm опубликовала в Facebook заявление, в котором сказано, что полного закрытия Лаагна теэ на 4 недели — не будет.
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Михаил Кылварт: сообщение о киносъемках опережает события, еще нет никаких соглашений

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Сообщение о киносъемках в июле в канале улицы Лаагна опережают события, поскольку соглашения с создателями фильма еще нет, заявил мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает Раэпресс.
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Команда Нолана хочет закрытия еще нескольких улиц. На переговоры уже нет времени

Saaremaa praamijaam Foto: Arvi Kriis

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что съемочная группа Кристофера Нолана запросила разрешение на закрытие еще нескольких улиц в Таллинне. Так как времени на переговоры уже не осталось, в начале новой недели город сделает съемочной команде свое предложение, и тут уже им придется с ним согласиться — или нет.
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ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat

Любопытствовавшего сегодня у Горхолла фотографа Delfi на каждом шагу сопровождали охранники, которые просили не фотографировать место съемок фильма Кристофера Нолана и удалить сделанные снимки.
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ФОТО и ВИДЕО: Полицейские обнаружили в Мустамяэ целую плантацию марихуаны

Внимательные люди сообщают полиции о вызывающих подозрения действиях или продаже наркотиков на улице ежедневно. Благодаря этому полицейские Пыхьяской префектуры обнаружили недавно в складском помещении в столичном районе Мустамяэ растения марихуаны.
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Полиция призывает сообщать о родителях, кричащих на своих детей

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Если родитель ведет себя с ребенком неподобающе в публичном месте, то дома ситуация может быть еще хуже, поэтому полиция рекомендует оповещать о подобных случаях правоохранительные органы или защитников детей. В прошлом году на номер телефона помощи детям поступил 141 звонок с сообщением о возможном эмоциональном насилии в отношении ребенка.
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В Германии тестируют алкоголь в лаборатории, в Эстонии — ртом. Налоговая сделала шикарный подарок эстонским пивным заводам

фото иллюстративное Foto: Christo Neemre

ТОП

Налоговая попробовала long drink, которые производят эстонские пивные заводы, и решила, что их налогообложение может быть снижено. Немецкая же таможня отправила напитки в лабораторию и решила, что они наравне с иными спиртосодержащими напитками должны входить в группу повышенного налогообложения.
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"Глобальный индекс миролюбия": страны Балтии вошли в ТОП 40, Россия — между Пакистаном и Конго

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Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию в мире по таким критериям, как войны, терроризм и экспорт оружия. "Индекс миролюбия" вырос впервые с 2013 года.
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До конца рабочей недели — дождь. Но к выходным распогодится!

Foto: Madis Veltman

Вот такая погода нас ожидает. Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Цены на нефть взлетели. Причина — пожар на танкере

фото иллюстративное Reuters

На фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.
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Решено: с 1 июля акциз на алкоголь снизится на 25%

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Рийгикогу в четверг, 13 июня, принял в заключительном, третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Законодательные поправки вступят в силу уже 1 июля, пишет rus.err.ee.
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Елена Ханга и Елена Поверина будут вести новую передачу "Своя правда" на ETV+

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В новом сезоне в эфире ETV+ будет выходить дискуссионная передача "Своя правда", ведущими которой станут российская журналистка Елена Ханга и в прошлом многолетний диктор "Актуальной камеры" Елена Поверина, пишет rus.err.ee.
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Сланец на электростанциях частично заменят на биомассу. Как это скажется на массовых увольнениях в Нарве?

фото иллюстративное Foto: Sergei Stepanov, NPA

Правительство Эстонии в четверг согласилось с предложением Министерства экономики и коммуникаций частично заменить сланец на биомассу в качестве топлива на Нарвских электростанциях для повышения конкурентоспособности вырабатываемой на электростанциях электроэнергии.
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Почти треть читателей RusDelfi предлагает запретить футбол!

Kaimar Saag 2014. aastal Eesti koondises Foto: Hendrik Osula

После поражения 0:8 от сборной Германии портал RusDelfi предложил своим читателям опрос, как же сборной выйти из кризиса.
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СХЕМА: Внимание! Около памятника "Русалка" сегодня изменится организация движения

Схема: управа Кесклинна

Сегодня вечером в 21:00 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пирита около памятника ”Русалка” изменится организация движения, сообщает управа Кесклинна.
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ГАЛЕРЕЯ | Торговый центр Ülemiste обновился: KFC, кинотеатр, спортивный бар и новые рестораны

Uuenenud Ülemiste keskuse avapidu Foto: Madis Veltman

13 июня состоялось открытие обновленного центра Ülemiste. На дополнительной площади в 13 000 квадратных метров расположились кинотеатр Apollo, батутный центр, новые рестораны, центр развлечений O’Learys и 1800 парковочных мест.
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Рийгикогу рассмотрит возможность принятия второго гражданства и предоставление гражданства детям иностранцев

IMG_4018 Foto: Annika Haas

Руководство Рийгикогу приняло в четверг в производство пять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента.
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину с Мамаевым и отправил их в колонию

Alexander Kokorin ja Pavel Mamaev Foto: vk.com

Мосгорсуд отклонил апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Прежний приговор футболистам был отменен. Взамен они получили новый приговор с измененной квалификацией состава преступления и прежними сроками.
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Кусочек эстонской торговли уходит в историю: закрывается таллиннский Дом мебели

Mööblimaja Foto: Andres Putting

Старейший и самый известный в Эстонии мебельный магазин — Дом мебели ( Mööblimaja) — прекращает деятельность, так как действовавшая доныне бизнес-модель, по мнению владельца, себя изжила.
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ФОТО DELFI: Много роскоши и блеска. Смотрите, на каком шикарном корабле сегодня прибыли в Таллинн иностранные туристы

Meraviglia Foto: Aleksandra Valner

Не секрет, что в круизный порт без специального разрешения не попасть. И несмотря на то, что ежедневно в Таллинн прибывает несколько лайнеров-красавцев, посмотреть на них можно разве что со стороны. Но для журналистов Delfi команда MSC Meraviglia сделала исключение, проведя специальную экскурсию, чтобы и наши читатели тоже смогли увидеть это элегантное круизное судно.
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Задержанный на протестах в Москве: один полицейский сказал, что задумался над тем, чтобы уйти с работы

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Михаил Свешников вышел на несанкционированный митинг в Москве и оказался в автозаке. Специально для RusDelfi он рассказал, как полиция забирала сначала мужчин, потом женщин и детей. И наконец, сотрудников прессы.
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18-летний сын вратаря сборной России зарезал родную мать на глазах младшего брата

küünal Foto: Ago Tammik

Ужасная трагедия произошла в семье бывшего вратаря СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова. Его 18-летний сын зарезал ножом родную мать.
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В игровой комнате был ребенок с ветрянкой. Насколько это опасно?

Tuulerõuged FOTO: Marko Mumm

Читатель Delfi поделился неприятной ситуацией: он привел ребенка в игровую комнату, а потом увидел, что там играл ребенок с ветрянкой. Так как его ребенок никогда не болел ветрянкой, а в скором времени семья должна была уехать в отпуск, то его не на шутку встревожил инцидент. Читатель вопрошает, как сотрудники фирмы могли такое допустить, и может ли он в случае худшего исхода получить компенсацию?
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