ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти вокруг фильма Нолана и Лаагна теэ и обновленный торговый центр Ülemiste

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что съемочная группа Кристофера Нолана запросила разрешение на закрытие еще нескольких улиц в Таллинне. Так как времени на переговоры уже не осталось, в начале новой недели город сделает съемочной команде свое предложение, и тут уже им придется с ним согласиться — или нет.

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ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat

Любопытствовавшего сегодня у Горхолла фотографа Delfi на каждом шагу сопровождали охранники, которые просили не фотографировать место съемок фильма Кристофера Нолана и удалить сделанные снимки.

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ФОТО и ВИДЕО: Полицейские обнаружили в Мустамяэ целую плантацию марихуаны

Внимательные люди сообщают полиции о вызывающих подозрения действиях или продаже наркотиков на улице ежедневно. Благодаря этому полицейские Пыхьяской префектуры обнаружили недавно в складском помещении в столичном районе Мустамяэ растения марихуаны.

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Полиция призывает сообщать о родителях, кричащих на своих детей

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

Если родитель ведет себя с ребенком неподобающе в публичном месте, то дома ситуация может быть еще хуже, поэтому полиция рекомендует оповещать о подобных случаях правоохранительные органы или защитников детей. В прошлом году на номер телефона помощи детям поступил 141 звонок с сообщением о возможном эмоциональном насилии в отношении ребенка.

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В Германии тестируют алкоголь в лаборатории, в Эстонии — ртом. Налоговая сделала шикарный подарок эстонским пивным заводам

ТОП Смотрите, когда и на сколько перекроют Лаагна теэ для съемок фильма Нолана Кылварт: договоренности еще не достигнуты “В этом году какая-то катастрофа": на взморье в Литве фиксируют неприятное явление Шмель, пчела или оса залетели в дом: что сулят приметы

Налоговая попробовала long drink, которые производят эстонские пивные заводы, и решила, что их налогообложение может быть снижено. Немецкая же таможня отправила напитки в лабораторию и решила, что они наравне с иными спиртосодержащими напитками должны входить в группу повышенного налогообложения.

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"Глобальный индекс миролюбия": страны Балтии вошли в ТОП 40, Россия — между Пакистаном и Конго

Kuvataõmmis

Институт экономики и мира ежегодно оценивает ситуацию в мире по таким критериям, как войны, терроризм и экспорт оружия. "Индекс миролюбия" вырос впервые с 2013 года.

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До конца рабочей недели — дождь. Но к выходным распогодится!

Foto: Madis Veltman

Вот такая погода нас ожидает. Читайте прогноз от pogoda.ee.

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Цены на нефть взлетели. Причина — пожар на танкере

фото иллюстративное Reuters

На фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

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Решено: с 1 июля акциз на алкоголь снизится на 25%

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Рийгикогу в четверг, 13 июня, принял в заключительном, третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Законодательные поправки вступят в силу уже 1 июля, пишет rus.err.ee.

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Елена Ханга и Елена Поверина будут вести новую передачу "Своя правда" на ETV+