ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по коалиции. Но не только

Сегодня, 11 марта, Isamaa решила начать коалиционные переговоры с Центристской партией и EKRE, а значит, формирование такого тройственного союза весьма вероятно. Подробнее об этом, а также другие новости этого понедельника читайте в нашей традиционной подборке.
ОНЛАЙН-БЛОГ: Isamaa решила начать коалиционные переговоры с Центристской партией и EKRE
Партия Isamaa, от решения которой зависело начало коалиционных переговоров, решила принять предложение Центристской партии. Такое предложение центристы сделали им сегодня. Loe edasi...
МНЕНИЕ | Очевидное-невероятное, или Как будут дружить центристы с EKRE
Выборы в Рийгикогу закончились 3 марта, но политические страсти не утихают. Вся страна с интересом наблюдает: произойдет ли невероятное - союз центристов, так называемых защитников русскоязычных Эстонии, с националистами — Консервативной народной партией ЕКRЕ, считающих, что местные русские — это, цитирую: ”паразитирующие тиблы”? Loe edasi...
Политическое заявление Юри Ратаса в связи с возможным созданием коалиции с EKRE и Isamaa
Эстония — это сильная парламентская республика. Наша пропорциональная избирательная система поддерживает разностороннее государственное управление, где каждый голос имеет одинаковый и значимый вес. Это помогает обеспечить условие, при котором в парламенте достойно представлены все регионы Эстонии, а также разные мировоззрения и демократические взгляды. Loe edasi...
Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера
Член правления Центристской партии Яна Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера и проголосовала против коалиционных переговоров с Консервативной народной партией Эстонии, передает rus.err.ee. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Русские школы, гражданство, закон о сожительстве. Мартин Хельме о самых серьезных расхождениях с центристами
Вице-председатель EKREМартин Хельме сказал Delfi, что партия идет на коалиционные переговоры с благими намерениями, но со своими программными желаниями. Loe edasi...
Осиновский — о сближении центристов с Isamaa и EKRE: русскоязычному избирателю от такой коалиции не стоит ждать ничего хорошего
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, комментируя Delfi возможную коалицию Центристской партии с Isamaa и EKRE, сказал, что центристы сильно рискуют, идя на такой шаг, а первая инициатива по формированию правительства все же принадлежит лидеру Партии реформ. Loe edasi...
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | В ответ на центристский ”ход лошадью” — сыграть в ”Чапаева”!
Сторонники и даже противники коалиции с EKRE в Центристской партии напирают на то, что-де нельзя игнорировать мнение 130000 тысяч избирателей народно-консерваторов. Однако же за многих центристов проголосовало сопоставимое число русскоязычных избирателей, которые, выходит и привели к власти русофобов Хельме и Ко?
Сомневаюсь, что они очень этим довольны, но, увы, ждать, что они теперь выйдут на улицы в знак протеста или как-то еще будут требовать от своих избранников неповиновения линии партии, не приходится. Но действия нужны, иначе русский центристский электорат вообще больше не будут считать за мыслящих людей. Loe edasi...
Исторический поворот: рабочие мигранты из Эстонии покидают Финляндию
Условия работы в Эстонии улучшаются, и разница в зарплатах между двумя странами сокращается, в то время как затраты на жилье в Финляндии растут, пишет Yle. Loe edasi...
ФОТО: Решившуюся на ассистированное самоубийство Яне Паберит проводили в Швейцарию танцами и большим золотым яйцом
Умер художественный руководитель Нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев
На 72-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель Нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев. Loe edasi...
ВИДЕО: Пыхьяская префектура задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении краж из жилых помещений
В прошлую среду полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали двух мужчин, которых есть основание подозревать в совершении краж из жилых помещений, сообщает полиция. Loe edasi...
Прокуратура завела уголовное дело на Мати Алавера. Полиция задержала тренера
Эстонская прокуратура завела уголовное дело на тренера по лыжам Мати Алавера. По словам журналиста Хаю Сеппельта, Мати Алавера объявили в международный розыск.
По данным ERR, в понедельник Алавер был задержан для проведения первичных следственных действий, но под стражей его не оставили. Loe edasi...
ФОТО: Впервые в Европе! На крыше T1 началась установка колеса обозрения
Сегодня на крыше торгового центра T1 началась установка колеса обозрения. На этой неделе на крышу будут подняты все части колеса, а на следующей начнется их сборка, которая продлится предположительно две недели. Loe edasi...
Мария Юферева-Скуратовски приняла решение работать в Рийгикогу
ВИДЕО | Михаил Кылварт отвечает на вопрос: кто шутит смешнее, КВНщики или члены партии EKRE?
В воскресенье, 10 марта, в ЦРК состоялось юмористическое шоу — "Лига Смеха". Это как КВН, только с другими правилами. Новый формат предполагает участие жюри в выступлениях и написании материала. Одним из наставников стал вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Loe edasi...