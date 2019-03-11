ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по коалиции. Но не только

Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula

Член правления Центристской партии Яна Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера и проголосовала против коалиционных переговоров с Консервативной народной партией Эстонии, передает rus.err.ee.

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ВИДЕО DELFI | Русские школы, гражданство, закон о сожительстве. Мартин Хельме о самых серьезных расхождениях с центристами

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал Delfi, что партия идет на коалиционные переговоры с благими намерениями, но со своими программными желаниями.

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Осиновский — о сближении центристов с Isamaa и EKRE: русскоязычному избирателю от такой коалиции не стоит ждать ничего хорошего

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, комментируя Delfi возможную коалицию Центристской партии с Isamaa и EKRE, сказал, что центристы сильно рискуют, идя на такой шаг, а первая инициатива по формированию правительства все же принадлежит лидеру Партии реформ.

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Кылварт: EKRE должна осознать, что неэстонец, бездетная 27-летняя женщина, человек с другим мнением — неотъемлемая часть нашего общества

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Михаил Кылварт на своей странице в Facebook объяснил, почему на заседании правления Центристской партии проголосовал против коалиционных переговоров с Isamaa и EKRE.

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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | В ответ на центристский ”ход лошадью” — сыграть в ”Чапаева”!

Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Сторонники и даже противники коалиции с EKRE в Центристской партии напирают на то, что-де нельзя игнорировать мнение 130000 тысяч избирателей народно-консерваторов. Однако же за многих центристов проголосовало сопоставимое число русскоязычных избирателей, которые, выходит и привели к власти русофобов Хельме и Ко?

Сомневаюсь, что они очень этим довольны, но, увы, ждать, что они теперь выйдут на улицы в знак протеста или как-то еще будут требовать от своих избранников неповиновения линии партии, не приходится. Но действия нужны, иначе русский центристский электорат вообще больше не будут считать за мыслящих людей.

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