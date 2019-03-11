11.03.2019, 21:26

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Страсти по коалиции. Но не только


rus.delfi.ee
EST 1
Keskerakonna läbirääkimised EKRE-ga
Keskerakonna läbirääkimised EKRE-gaFoto: Tiit Blaat

Сегодня, 11 марта, Isamaa решила начать коалиционные переговоры с Центристской партией и EKRE, а значит, формирование такого тройственного союза весьма вероятно. Подробнее об этом, а также другие новости этого понедельника читайте в нашей традиционной подборке.

ОНЛАЙН-БЛОГ: Isamaa решила начать коалиционные переговоры с Центристской партией и EKRE

Delfi kollaaž

Партия Isamaa, от решения которой зависело начало коалиционных переговоров, решила принять предложение Центристской партии. Такое предложение центристы сделали им сегодня.
Loe edasi...

МНЕНИЕ | Очевидное-невероятное, или Как будут дружить центристы с EKRE

Фото из частного архива

Выборы в Рийгикогу закончились 3 марта, но политические страсти не утихают. Вся страна с интересом наблюдает: произойдет ли невероятное - союз центристов, так называемых защитников русскоязычных Эстонии, с националистами — Консервативной народной партией ЕКRЕ, считающих, что местные русские — это, цитирую: ”паразитирующие тиблы”?
Loe edasi...

Политическое заявление Юри Ратаса в связи с возможным созданием коалиции с EKRE и Isamaa

Jüri ratas´Toompeal Foto: Jaanus Lensment

Эстония — это сильная парламентская республика. Наша пропорциональная избирательная система поддерживает разностороннее государственное управление, где каждый голос имеет одинаковый и значимый вес. Это помогает обеспечить условие, при котором в парламенте достойно представлены все регионы Эстонии, а также разные мировоззрения и демократические взгляды.
Loe edasi...

Тоом: я не вижу в EKRE достойного партнера

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula

Член правления Центристской партии Яна Тоом сказала, что не видит в EKRE достойного партнера и проголосовала против коалиционных переговоров с Консервативной народной партией Эстонии, передает rus.err.ee.
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI | Русские школы, гражданство, закон о сожительстве. Мартин Хельме о самых серьезных расхождениях с центристами

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме сказал Delfi, что партия идет на коалиционные переговоры с благими намерениями, но со своими программными желаниями.
Loe edasi...

Осиновский — о сближении центристов с Isamaa и EKRE: русскоязычному избирателю от такой коалиции не стоит ждать ничего хорошего

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский, комментируя Delfi возможную коалицию Центристской партии с Isamaa и EKRE, сказал, что центристы сильно рискуют, идя на такой шаг, а первая инициатива по формированию правительства все же принадлежит лидеру Партии реформ.
Loe edasi...

ТОП

Кылварт: EKRE должна осознать, что неэстонец, бездетная 27-летняя женщина, человек с другим мнением — неотъемлемая часть нашего общества

Mihhail Kõlvart Foto: Madis Veltman

Михаил Кылварт на своей странице в Facebook объяснил, почему на заседании правления Центристской партии проголосовал против коалиционных переговоров с Isamaa и EKRE.
Loe edasi...

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | В ответ на центристский ”ход лошадью” — сыграть в ”Чапаева”!

Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Сторонники и даже противники коалиции с EKRE в Центристской партии напирают на то, что-де нельзя игнорировать мнение 130000 тысяч избирателей народно-консерваторов. Однако же за многих центристов проголосовало сопоставимое число русскоязычных избирателей, которые, выходит и привели к власти русофобов Хельме и Ко?

Сомневаюсь, что они очень этим довольны, но, увы, ждать, что они теперь выйдут на улицы в знак протеста или как-то еще будут требовать от своих избранников неповиновения линии партии, не приходится. Но действия нужны, иначе русский центристский электорат вообще больше не будут считать за мыслящих людей.
Loe edasi...

Исторический поворот: рабочие мигранты из Эстонии покидают Финляндию

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Условия работы в Эстонии улучшаются, и разница в зарплатах между двумя странами сокращается, в то время как затраты на жилье в Финляндии растут, пишет Yle.
Loe edasi...

ФОТО: Решившуюся на ассистированное самоубийство Яне Паберит проводили в Швейцарию танцами и большим золотым яйцом

Foto: Rauno Volmar

Страдающая от неизлечимого заболевания Яне Паберит уезжает в Швейцарию, где совершит ассистированное самоубийство. Вчера в доме культуры ее родного городка Паюсти в Ляэне-Вирумаа состоялся прощальный концерт, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Женщина была уверена, что является правопреемственной гражданкой ЭР, но это оказалось не так. Теперь PPA может отобрать у нее синий паспорт

Margita tütar Gretega 2012. aastal Foto: erakogu

В средине января считавшая себя гражданкой по рождению Маргита Эрма неожиданно узнала, что 12 марта будет лишена гражданства, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Прогноз на начало недели: весна опять отменяется?

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Читайте прогноз на ближайшие дни!
Loe edasi...

Умер художественный руководитель Нарвского теат­ра "Ильмарине" Юрий Михалев

Küünal Foto: Anni Õnneleid

На 72-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель Нарвского театра "Ильмарине" Юрий Михалев.
Loe edasi...

ВИДЕО: Пыхьяская префектура задержала двух мужчин, подозреваемых в совершении краж из жилых помещений

ARVUTI VARGUS Foto: Tiit Blaat

В прошлую среду полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали двух мужчин, которых есть основание подозревать в совершении краж из жилых помещений, сообщает полиция.
Loe edasi...

Прокуратура завела уголовное дело на Мати Алавера. Полиция задержала тренера

Mati Alaver Otepää MK-etapil Foto: Hendrik Osula

Эстонская прокуратура завела уголовное дело на тренера по лыжам Мати Алавера. По словам журналиста Хаю Сеппельта, Мати Алавера объявили в международный розыск.

По данным ERR, в понедельник Алавер был задержан для проведения первичных следственных действий, но под стражей его не оставили.
Loe edasi...

ФОТО: Впервые в Европе! На крыше T1 началась установка колеса обозрения

T1 vaateratta ehitus algas Foto: Andres Putting

Сегодня на крыше торгового центра T1 началась установка колеса обозрения. На этой неделе на крышу будут подняты все части колеса, а на следующей начнется их сборка, которая продлится предположительно две недели.
Loe edasi...

Мария Юферева-Скуратовски приняла решение работать в Рийгикогу

Tallinna linnavalistuse pressikas Foto: Jaanus Lensment

Старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски спустя неделю после парламентских выборов приняла решение пойти в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
Loe edasi...

ВИДЕО | Михаил Кылварт отвечает на вопрос: кто шутит смешнее, КВНщики или члены партии EKRE?

В воскресенье, 10 марта, в ЦРК состоялось юмористическое шоу — "Лига Смеха". Это как КВН, только с другими правилами. Новый формат предполагает участие жюри в выступлениях и написании материала. Одним из наставников стал вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
Loe edasi...

Читайте также: