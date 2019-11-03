03.11.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная смерть девушки, дорожные аварии и пенсионный вопрос


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Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 3 ноября.

Найден труп пропавшей в Тарту 21-летней девушки

Anna Aurelia Minev

В ходе поисков на местности был найден труп пропавшей в Тарту 21-летней Анники.
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Пришел час расплаты: фирмы уже начали выставлять требования оплатить давние штрафы. Как быть и что делать?

Europark teeb tööd Foto: Andres Putting

Житель Таллинна Анатолий был весьма удивлен, когда на днях получил от фирмы Europark требование оплатить 700 евро. Оказалось, фирма хочет получить с него деньги за давние штрафы. «Так как срок давности в три года еще не истек, пришлось платить», – говорит мужчина. Людей, которые должны частным фирмам за парковку, – тысячи. В каких же случаях с вас могут потребовать деньги и при каких обстоятельствах срок давности – не три года, а все десять лет, выясняла «МК-Эстония».
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Проклятый час: Тарту, Маарду, Таллинн - в субботу вечером на пешеходных переходах трижды сбивали детей

Liiklusõnnetus Tallinnas Endla tänaval asuval ülekäigurajal Foto: Delfi lugeja

За вечер вчерашнего дня на дорогах Эстонии трижды водители совершали наезды на детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
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В ходе реформы сильно изменится порядок выплат фондовой пенсии. Как это отразится на пенсионерах?

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Если в случае выплат второй ступени фондовая пенсия до сих пор была весьма хорошей альтернативой заключению договора со страховым обществом, то на основании законопроекта пенсионной реформы она автоматически станет заметно другой, чем прежде.
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Украинцы штурмуют страны ЕС: они в лидерах Евросоюза по получению видов на жительство

Foto: Andres Putting

Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году, пишет ru.delfi.lt.
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