ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная смерть девушки, дорожные аварии и пенсионный вопрос
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 3 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 3 ноября.
В ходе поисков на местности был найден труп пропавшей в Тарту 21-летней Анники.
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Житель Таллинна Анатолий был весьма удивлен, когда на днях получил от фирмы Europark требование оплатить 700 евро. Оказалось, фирма хочет получить с него деньги за давние штрафы. «Так как срок давности в три года еще не истек, пришлось платить», – говорит мужчина. Людей, которые должны частным фирмам за парковку, – тысячи. В каких же случаях с вас могут потребовать деньги и при каких обстоятельствах срок давности – не три года, а все десять лет, выясняла «МК-Эстония».
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За вечер вчерашнего дня на дорогах Эстонии трижды водители совершали наезды на детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
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Если в случае выплат второй ступени фондовая пенсия до сих пор была весьма хорошей альтернативой заключению договора со страховым обществом, то на основании законопроекта пенсионной реформы она автоматически станет заметно другой, чем прежде.
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Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году, пишет ru.delfi.lt.
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