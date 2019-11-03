ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная смерть девушки, дорожные аварии и пенсионный вопрос

Найден труп пропавшей в Тарту 21-летней девушки

Anna Aurelia Minev

В ходе поисков на местности был найден труп пропавшей в Тарту 21-летней Анники.

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Пришел час расплаты: фирмы уже начали выставлять требования оплатить давние штрафы. Как быть и что делать?

Europark teeb tööd Foto: Andres Putting

Житель Таллинна Анатолий был весьма удивлен, когда на днях получил от фирмы Europark требование оплатить 700 евро. Оказалось, фирма хочет получить с него деньги за давние штрафы. «Так как срок давности в три года еще не истек, пришлось платить», – говорит мужчина. Людей, которые должны частным фирмам за парковку, – тысячи. В каких же случаях с вас могут потребовать деньги и при каких обстоятельствах срок давности – не три года, а все десять лет, выясняла «МК-Эстония».

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Проклятый час: Тарту, Маарду, Таллинн - в субботу вечером на пешеходных переходах трижды сбивали детей

Liiklusõnnetus Tallinnas Endla tänaval asuval ülekäigurajal Foto: Delfi lugeja

За вечер вчерашнего дня на дорогах Эстонии трижды водители совершали наезды на детей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.

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В ходе реформы сильно изменится порядок выплат фондовой пенсии. Как это отразится на пенсионерах?