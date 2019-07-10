ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная клубника и все подробности первого дня съемок фильма Кристофера Нолана в Ласнамяэ



Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!

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"Бензин компенсируют". Как проходит отбор на роль водителей фильма Нолана?

Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting



Читатель RusDelfi Александр в четверг примет участие в съемках фильма Кристофера Нолана в роли водителя массовки. Читайте, как проходил отбор и другие подробности.

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Чемодан, вокзал… Таллинн! Как живется в Эстонии иностранцам, переехавшим сюда из далеких стран



По данным Департамента статистики, сегодня в Эстонии проживает 7600 человек, приехавших сюда с других континентов. Все они находятся здесь по разным причинам, кто-то на короткий срок, а кто-то на долгие годы. Каково это, человеку с совершенно другим происхождением, культурой, менталитетом, языком и расой жить в чужой стране? Что больше всего привлекает их здесь, а что шокирует? Насколько им хорошо или плохо, комфортно или не очень живется в Эстонии? ”МК-Эстония” пообщалась с иностранками, живущими в Таллинне.

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ВИДЕО: В районе затонувшей советской атомной подлодки обнаружили утечку радиации. Она превышает норму в 100 000 раз



Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль, передает РИА Новости.

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