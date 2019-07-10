ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная клубника и все подробности первого дня съемок фильма Кристофера Нолана в Ласнамяэ
Читайте основные новости этой среды, 10 июля, в нашей ежедневной подборке.
Читайте основные новости этой среды, 10 июля, в нашей ежедневной подборке.
Журналисты издания Maaleht в течение двух ночей наблюдали на Рижском центральном рынке за эстонскими микроавтобусами и своими глазами видели, как на следующее утро часть товара водружалась на прилавки в Тарту и Пярну под видом местного товара.
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Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна теэ с 10 по 21 июля, в течение этого времени будут действовать ограничения движения на этой улице.
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Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!
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Читатель RusDelfi Александр в четверг примет участие в съемках фильма Кристофера Нолана в роли водителя массовки. Читайте, как проходил отбор и другие подробности.
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По данным Департамента статистики, сегодня в Эстонии проживает 7600 человек, приехавших сюда с других континентов. Все они находятся здесь по разным причинам, кто-то на короткий срок, а кто-то на долгие годы. Каково это, человеку с совершенно другим происхождением, культурой, менталитетом, языком и расой жить в чужой стране? Что больше всего привлекает их здесь, а что шокирует? Насколько им хорошо или плохо, комфортно или не очень живется в Эстонии? ”МК-Эстония” пообщалась с иностранками, живущими в Таллинне.
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Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль, передает РИА Новости.
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