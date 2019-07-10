10.07.2019, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Странная клубника и все подробности первого дня съемок фильма Кристофера Нолана в Ласнамяэ


rus.delfi.ee
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Maasikad Keskturul
Maasikad KeskturulFoto: Lii Sammler

Читайте основные новости этой среды, 10 июля, в нашей ежедневной подборке.

ЭКСПЕРИМЕНТ | Результаты не радуют! Откуда на самом деле приезжает на наши рынки ”эстонская” клубника

Ekspress Meedia


Журналисты издания Maaleht в течение двух ночей наблюдали на Рижском центральном рынке за эстонскими микроавтобусами и своими глазами видели, как на следующее утро часть товара водружалась на прилавки в Тарту и Пярну под видом местного товара.
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ФОТО DELFI: Этот день наступил! На Лаагна теэ начались съемки фильма Кристофера Нолана, движение перекрыто. Вот и Паттинсон подъехал!

Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting


Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна теэ с 10 по 21 июля, в течение этого времени будут действовать ограничения движения на этой улице.
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО: Смотрите, как снимают кино с помощью вертолета на Лаагна теэ!


Кристофер Нолан снимает боевик на Лаагна теэ. Чтобы заснять автомобили со всех ракурсов, команда установила камеру на вертолет. Смотрите видео!
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"Бензин компенсируют". Как проходит отбор на роль водителей фильма Нолана?

Filmivõtted Lasnamäel 10.07.2019 Foto: Andres Putting


Читатель RusDelfi Александр в четверг примет участие в съемках фильма Кристофера Нолана в роли водителя массовки. Читайте, как проходил отбор и другие подробности.
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Чемодан, вокзал… Таллинн! Как живется в Эстонии иностранцам, переехавшим сюда из далеких стран

Фото: "МК-Эстония"


По данным Департамента статистики, сегодня в Эстонии проживает 7600 человек, приехавших сюда с других континентов. Все они находятся здесь по разным причинам, кто-то на короткий срок, а кто-то на долгие годы. Каково это, человеку с совершенно другим происхождением, культурой, менталитетом, языком и расой жить в чужой стране? Что больше всего привлекает их здесь, а что шокирует? Насколько им хорошо или плохо, комфортно или не очень живется в Эстонии? ”МК-Эстония” пообщалась с иностранками, живущими в Таллинне.
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ВИДЕО: В районе затонувшей советской атомной подлодки обнаружили утечку радиации. Она превышает норму в 100 000 раз


Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль, передает РИА Новости.
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