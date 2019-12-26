ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спасение Кяролин, смерть Волчек, интервью с Ладынской и новая IKEA

Пропавшая Кяролин найдена живой. Вертолет доставил ее в больницу

Kadunud Cärolini otsimine Foto: Jaanus Lensment



В прошлый четверг 23-летняя Кяролин пропала. Сегодня она была найдена, ее доставили в больницу.

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Умерла актриса и театральный режиссер Галина Волчек

Галина Волчек



Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции ”Говорит Москва” со ссылкой на театр ”Современник”.

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Почему Ладынская-Кубитс не выходит из партии? RusDelfi поговорил с Викторией о ценностях, Хельме и русских центристах

Foto: Aivar Kullamaa



Член Рийгикогу и правительственной партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс голосует против коалиции, не поддерживает Марта Хельме и Урмаса Рейтельманна и открыто не соглашается с коллегами. Читайте интервью RusDelfi с главным коалиционным оппозиционером 2019 года.

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