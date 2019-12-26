ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спасение Кяролин, смерть Волчек, интервью с Ладынской и новая IKEA
Читайте главное за 26 декабря, второй день Рождества, в подборке RusDelfi.
Читайте главное за 26 декабря, второй день Рождества, в подборке RusDelfi.
В прошлый четверг 23-летняя Кяролин пропала. Сегодня она была найдена, ее доставили в больницу.
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Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции ”Говорит Москва” со ссылкой на театр ”Современник”.
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Член Рийгикогу и правительственной партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс голосует против коалиции, не поддерживает Марта Хельме и Урмаса Рейтельманна и открыто не соглашается с коллегами. Читайте интервью RusDelfi с главным коалиционным оппозиционером 2019 года.
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Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
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На ледовых аренах Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В матче открытия турнира сборная России (U-20) проиграла хозяевам турнира чехам - 3:4 (2:2, 1:2, 0:0).
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Выход IKEA на эстонский рынок был удачным. В октябре концерн приобрел в волости Раэ участок земли, на котором расположится полноценный магазин IKEA. Проектирование уже началось, и строительство по плану должно закончиться через 3-4 года.
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Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Ему было 47 лет, сообщает VG со ссылкой на заявление семьи, передает РБК.
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26 декабря совпадают сразу два небесных события — новолуние и кольцевое затмение Солнца. Сегодня лучше отказаться от спешки и уделить время себе, своим детям и семье. Астрологи не советуют сегодня давать старт новым проектам. В денежных вопросах возможны задержки и убытки, если идти на риск и авантюры. Опасный день с точки зрения эмоций, умение ими управлять и оставаться непреклонными — главные козыри этого дня.
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Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что со следующего года на полученную за сдачу старого автомобиля компенсацию можно будет приобрести не только другой автомобиль, но также велосипед или самокат.
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