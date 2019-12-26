26.12.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Спасение Кяролин, смерть Волчек, интервью с Ладынской и новая IKEA


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Kadunud Cärolini otsimine
Kadunud Cärolini otsimineFoto: Jaanus Lensment

Читайте главное за 26 декабря, второй день Рождества, в подборке RusDelfi.

Пропавшая Кяролин найдена живой. Вертолет доставил ее в больницу

Kadunud Cärolini otsimine Foto: Jaanus Lensment


В прошлый четверг 23-летняя Кяролин пропала. Сегодня она была найдена, ее доставили в больницу.
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Умерла актриса и театральный режиссер Галина Волчек

Галина Волчек


Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции ”Говорит Москва” со ссылкой на театр ”Современник”.
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Почему Ладынская-Кубитс не выходит из партии? RusDelfi поговорил с Викторией о ценностях, Хельме и русских центристах

Foto: Aivar Kullamaa


Член Рийгикогу и правительственной партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс голосует против коалиции, не поддерживает Марта Хельме и Урмаса Рейтельманна и открыто не соглашается с коллегами. Читайте интервью RusDelfi с главным коалиционным оппозиционером 2019 года.
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Россия грозит "чувствительными мерами" и обвиняет Эстонию в притеснении Sputnik

Sergei Ivanov, Valentina Matvienko Foto: Michael Klimentyev, RIA Novosti


Россия примет ответные жесткие меры, если эстонские власти продолжат притеснять журналистов агентства Sputnik, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
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Молодежная сборная России неудачно начала чемпионат мира

Venemaa (U20) vs Tsehhi (U20) Foto: Petr David Josek, AP


На ледовых аренах Чехии стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В матче открытия турнира сборная России (U-20) проиграла хозяевам турнира чехам - 3:4 (2:2, 1:2, 0:0).
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Карты раскрыты: стало известно, когда в Эстонии появится полноценный магазин IKEA

IKEA Eesti väljastuspunkti avamine Foto: Margus Pahv


Выход IKEA на эстонский рынок был удачным. В октябре концерн приобрел в волости Раэ участок земли, на котором расположится полноценный магазин IKEA. Проектирование уже началось, и строительство по плану должно закончиться через 3-4 года.
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Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

KING CARL GUSTAF BIRTHDAY Foto: Henrik Montgomery, TT NEWS AGENCY


Писатель, художник и бывший муж принцессы Норвегии Марты Луизы Ари Бен покончил с собой. Ему было 47 лет, сообщает VG со ссылкой на заявление семьи, передает РБК.
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Гороскоп на 26 декабря: Стрельцам не стоит принимать все близко к сердцу, а Козерогов ждут сюрпризы

Photo by Jill Wellington from Pexels


26 декабря совпадают сразу два небесных события — новолуние и кольцевое затмение Солнца. Сегодня лучше отказаться от спешки и уделить время себе, своим детям и семье. Астрологи не советуют сегодня давать старт новым проектам. В денежных вопросах возможны задержки и убытки, если идти на риск и авантюры. Опасный день с точки зрения эмоций, умение ими управлять и оставаться непреклонными — главные козыри этого дня.
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В Литве за сдачу старого авто можно получить 1000 евро

Põltsamaal põles BMW Foto: Kenno Soo


Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что со следующего года на полученную за сдачу старого автомобиля компенсацию можно будет приобрести не только другой автомобиль, но также велосипед или самокат.
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