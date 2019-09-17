17.09.2019, 21:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщивший о бомбе пассажир автобуса и возвращение коклюша в Эстонию


rus.delfi.ee
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Arst stetostkoobiga
Arst stetostkoobigaFoto: Tanel Meos

Все самые важные новости этого вторника, 17 сентября, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО | Мужчина из Пярнумаа позвонил в Центр тревоги: я еду в автобусе и в моей сумке бомба

Foto: Ago Tammik

Сегодня в 8:18 в Центр тревоги позвонил мужчина, который сообщил, что в его сумке находится бомба и он сейчас едет в автобусе.
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ВИДЕО | Футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Кокорин заключил новый контракт

Sergei Bobylev/TASS

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области. У выхода из учреждения их встречали родственники и адвокат, который сделал несколько заявлений для СМИ.
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Чтобы не допустить вторую Бронзовую ночь. У полиции появится свой резерв в 700 человек за 20 млн евро

Foto: Marko Mumm

У полиции появится собственный резерв, как и у Сил обороны. Из половины резервистов военной полиции Сил обороны будет сформирован резерв внутренней обороны.
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Катри Райк: русские, мы без вас не справимся!

Katri Raik Foto: Ilmar Saabas

"Никто не хочет, чтобы наши русские уезжали из Эстонии", заявила в интервью программе "Своя правда" на канале ETV+ экс-глава МВД, депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Катри Райк.
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ВИДЕО | Российского актера приговорили к 3,5 годам колонии за участие в протестах

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применения насилия в отношении бойца ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
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Яна Тоом: ни одна эстонская партия не готова решать проблему безгражданства

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом признала, что вопрос серых паспортов так и не решен, несмотря на то, что центристы уже более двух с половиной лет возглавляют правительство, объяснив это противодействием партнеров центристов по коалиции, передает rus.err.ee.
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ТОП

Кальюлайд: Эстония должна быть в числе стран, которые самостоятельно говорят с Россией

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет rus.err.ee.
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В помощь туристу: кому и зачем нужна страховка в путешествии

Foto: Rauno Volmar

В состоянии эйфории в связи с поездкой многие не задумываются о всевозможных несчастных случаях или проблемах со здоровьем. Так зачастую при возникновении проблем люди не знают, какие документы необходимо представить, и в худшем случае выясняется, что их нет с собой. Когда же есть польза от европейской карты страхования здоровья, и когда вам поможет страхование путешествий?
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Из-за технических проблем отменены несколько прибывающих и вылетающих из Таллинна авиарейсов

Andres Putting

Вчера польский авиаперевозчик LOT отменил семь рейсов с прибытием в Таллиннский аэропорт или вылетом из него.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в Эстонии продают дома почти вполовину дешевле изначальной цены?

Unsplash

По статистике Kinnisvara24.ee, наибольшая разница между ценами в предложениях и реальными ценами сделок с недвижимостью наблюдается в уездах южной Эстонии: например, в Валгамаа дома продаются по цене в среднем почти на 45% ниже изначальной цены предложения.
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Нелегальный рабочий из Молдавии попался на краже и был выслан из Эстонии

Politseinik. Foto: Rauno Volmar

16 сентября миграционный отдел Пыхьяской префектуры вынес решение о высылке из Эстонии гражданина Молдавии 1997 года рождения.
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Цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты в столице

Foto: Andres Putting

По оценкам Swedbank, доступность жилья в Таллинне упала во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку рост заработной платы в столице был медленнее, чем рост цен на недвижимость. Несмотря на то, что доступность жилья по сравнению с прошлым годом немного снизилась в первой половине года, она находится на уровне, довольно близком к уровню 2016 и 2017 годов. Соотношение средней цены за квадратный метр квартиры и нетто-зарплаты в Таллинне уже шестой год остаётся относительно стабильным. За один квадратный метр необходимо заплатить 1,5 месячной нетто-зарплаты.
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Член Тартуского горсобрания от реформистов: все члены EKRE могли бы себя сжечь

Андрус Пунт (в лиловом галстуке) ALDO LUUD, Õhtuleht

"Все члены EKRE могли бы сжечь себя", - сказал вечером 2 сентября в тартуском Клубе гениалистов член Партии реформ и Тартуского горсобрания Андрус Пунт.
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ВИДЕО | Лукашенко: мы не будем постоянно ползать на коленях перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается постоянно ползать на коленях перед своим старшим братом и вымаливать крохи. Лукашенко отметил, что проводимый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере привел к уменьшению поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты, передает Белта.
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Привет от зимы: в пятницу может пойти мокрый снег

Lörtsine ilm Foto: Ilmar Saabas

На этой неделе прохладно и дождливо, а в пятницу вдобавок к кратковременному дождю возможен и мокрый снег. Читайте прогноз погоды на ближайшие дни от pogoda.ee.
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ФОТО | Продолжился крупнейший в истории Эстонии коррупционный процесс

Rauno Volmar

Сегодня в Харьюском окружном суде после трехмесячного перерыва продолжился процесс по делу о коррупции в Tallinna Sadam (Таллиннский порт).
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Судебный процесс по делу о гибели эстонской журналистки начнется в ноябре

Ekspress Meedia

В марте 2018 года трагически погибла эстонская журналистка и ведущая передачи "Kodutunne” Сигне Лахтейн. Теперь, спустя полтора года, уголовное дело по факту ее смерти будет рассмотрено в суде.
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Жительница Таллинна завещала все свое имущество, почти 50 000 евро, зоопарку

Tiit Blaat

Таллиннка Вильма-Мариэ Саалисте определила в завещании наследником всего своего имущества Таллиннский зоопарк, пишет газета Pealinn.
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Эстонский борец Хейки Наби завоевал бронзу чемпионата мира!

Heiki Nabi Foto: Hendrik Osula

В решающей схватке повержен иранец Амир Мохаммадали Гасемимонеж.
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Финская компания поглотила крупнейшего продавца автомобилей Эстонии

Глава Veho Юха Руотсалайнен и собственник Silberauto Вяйно Калдоя Silberauto

Один из крупнейших в Скандинавии продавцов автомобилей — финская компания Veho — и лидер автомобильного рынка стран Балтии Silberauto заключили договор, согласно которому Veho приобретает предприятия Silberauto в Эстонии и Литве. В результате сделки годовой оборот Veho вырастет до 1,5 миллиардов евро.
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"Тот, кто носит Adidas…" Колумнист RusDelfi — о футболках с изображением Путина

Футболка с изображением Путина в Т1

Бдительный читатель портала Delfi сообщил об идеологической диверсии, совершенной магазином Black Star Wear, который находится в таллиннском торговом центре T1.
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Коклюш вернулся в Эстонию! Заразившуюся 16-летнюю девушку положили в больницу

Illustratsioon: Shutterstock

В прошлом году за восемь месяц в Эстонии диагностировали коклюш 31 раз, в этом году заболевших почти в два раза больше — 56, пишет Eesti Ekspress.
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Война магазинов началась! Maxima обратилась в суд, чтобы не допустить строительства Lidl

Foto: Ekspress Meedia, Scanpix

Maxima оспорила в суде детальную планировку Lidl на участке по адресу Калда теэ, 29. Одной из причин торговая сеть назвала то, что в округе уже и так много продуктовых магазинов.
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Лукас об иммигрантах: наверное, следует создать языковой департамент и навести порядок

Tõnis Lukas Foto: Madis Veltman

Министр культуры Тынис Лукас считает невыносимой ситуацию, когда для получения простых услуг вместо эстонского языка необходимо использовать какой-то другой.
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