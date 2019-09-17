ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сообщивший о бомбе пассажир автобуса и возвращение коклюша в Эстонию

У полиции появится собственный резерв, как и у Сил обороны. Из половины резервистов военной полиции Сил обороны будет сформирован резерв внутренней обороны.

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Катри Райк: русские, мы без вас не справимся!

"Никто не хочет, чтобы наши русские уезжали из Эстонии", заявила в интервью программе "Своя правда" на канале ETV+ экс-глава МВД, депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Катри Райк.

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ВИДЕО | Российского актера приговорили к 3,5 годам колонии за участие в протестах

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Павла Устинова за применения насилия в отношении бойца ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

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Яна Тоом: ни одна эстонская партия не готова решать проблему безгражданства

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Евродепутат от Центристской партии Яна Тоом признала, что вопрос серых паспортов так и не решен, несмотря на то, что центристы уже более двух с половиной лет возглавляют правительство, объяснив это противодействием партнеров центристов по коалиции, передает rus.err.ee.

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Кальюлайд: Эстония должна быть в числе стран, которые самостоятельно говорят с Россией

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет rus.err.ee.

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В помощь туристу: кому и зачем нужна страховка в путешествии

Foto: Rauno Volmar

В состоянии эйфории в связи с поездкой многие не задумываются о всевозможных несчастных случаях или проблемах со здоровьем. Так зачастую при возникновении проблем люди не знают, какие документы необходимо представить, и в худшем случае выясняется, что их нет с собой. Когда же есть польза от европейской карты страхования здоровья, и когда вам поможет страхование путешествий?

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Из-за технических проблем отменены несколько прибывающих и вылетающих из Таллинна авиарейсов

Andres Putting

Вчера польский авиаперевозчик LOT отменил семь рейсов с прибытием в Таллиннский аэропорт или вылетом из него.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в Эстонии продают дома почти вполовину дешевле изначальной цены?