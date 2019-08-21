ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сомнительное изнасилование, крах Пальтса, приговор Дикаеву и новый японский ресторан
В нашей традиционной подборке - самые важные и интересные новости за среду, 21 августа.
В нашей традиционной подборке - самые важные и интересные новости за среду, 21 августа.
Восьмилетняя девочка не смогла в точности описать, что муж ее матери делал с ней [девочкой] в спальне, и мужчина избежал тюрьмы. Если эксперты (гинекологи, психологи) не могут предоставить неопровержимые доказательства, то суд выносит решение в пользу подсудимого, пишет Eesti Ekspress.
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25-летняя российская барьеристка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Моршанском районе Тамбовской области.
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Бизнесмен, бывший министр финансов и бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс (66) проводит время в Facebook. Дела у него идут неважно, пишет Eesti Ekspress.
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20 августа 2016 года на летних днях спортклуба MyFitness, которые состоялись в Латвии, погибла тренер Ирена Рихкранд. Ее известность простиралась далеко за пределы клуба — Ирена часто появлялась на ТВ и проводила масштабные мероприятия. Новость о ее гибели стала подлинным шоком для многих жителей Эстонии.
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Финская полиция ищет 21-летнего Патрика Стефаниуса, которого последний раз видели в ночь на субботу в ночном клубе круизного лайнера Silja Europa, когда тот стоял в Таллиннском порту.
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"Я хочу выступить с предложением, чтобы город Таллинн вернул в общественный транспорт кондукторов", — пишет читательница "МК-Эстонии" Валентина.
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ТОП
Эстонской публике хорошо известен японский повар Хидэ Хираката, перебравшийся в Таллинн, чтобы побаловать эстоноземельцев аутентичной японской кухней. Этой осенью, спустя почти год, у нас снова появится возможность насладиться блюдами от любимого публикой шеф-повара — в ресторане, подобного которому в Эстонии еще не было.
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Харьюский уездный суд в среду признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, как и требовал прокурор Вахур Верте. Об этом сообщает rus.err.ee.
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