ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сомнительное изнасилование, крах Пальтса, приговор Дикаеву и новый японский ресторан

20 августа 2016 года на летних днях спортклуба MyFitness, которые состоялись в Латвии, погибла тренер Ирена Рихкранд. Ее известность простиралась далеко за пределы клуба — Ирена часто появлялась на ТВ и проводила масштабные мероприятия. Новость о ее гибели стала подлинным шоком для многих жителей Эстонии.

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ФОТО: Был в ночном клубе и исчез. На стоявшем в Таллиннском порту круизном лайнере пропал молодой человек

Foto: Soome politsei

Финская полиция ищет 21-летнего Патрика Стефаниуса, которого последний раз видели в ночь на субботу в ночном клубе круизного лайнера Silja Europa, когда тот стоял в Таллиннском порту.

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Жительница Таллинна предлагает: в общественный транспорт нужно вернуть кондукторов

Busside reavahetused Laagna teel Foto: Eero Vabamägi

"Я хочу выступить с предложением, чтобы город Таллинн вернул в общественный транспорт кондукторов", — пишет читательница "МК-Эстонии" Валентина.

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"Первый и единственный в Эстонии". Осенью в Таллинне откроется необычный ресторан — новый проект японского повара Хидэ Хираката

Foto: Delfi kollaaž

ТОП Последний кросс. Российская бегунья скончалась во время пробежки Восьмилетняя девочка сказала, что отчим ее изнасиловал. Суд ей не поверил Трагическое ДТП на трассе Рига-Паневежис: погибла супружеская пара, пострадали их трое детей

Эстонской публике хорошо известен японский повар Хидэ Хираката, перебравшийся в Таллинн, чтобы побаловать эстоноземельцев аутентичной японской кухней. Этой осенью, спустя почти год, у нас снова появится возможность насладиться блюдами от любимого публикой шеф-повара — в ресторане, подобного которому в Эстонии еще не было.

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ФОТО | Суд вынес Харону Дикаеву суровый приговор

Haron Dikajevi ja tema semude kohtuistung Foto: Priit Simson

Харьюский уездный суд в среду признал Харона Дикаева виновным в руководстве преступной группировкой и приговорил его к 12 годам лишения свободы, как и требовал прокурор Вахур Верте. Об этом сообщает rus.err.ee.

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