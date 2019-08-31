ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сокращение списка "запрещенных" фамилий, завидный выигрыш в Eurojackpot и баснословная цена доставки в IKEA



Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.

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ТАБЛИЦА | До 80 евро! Клиенты поражены стоимостью доставки товаров IKEA за пределы Таллинна

IKEA Eesti väljastuspunkti avamine Foto: Margus Pahv



С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.

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В Таиланде казнят убийц британских туристов

Scanpix, AP:Sakchai Lalit



Двое мужчин, признанных виновными в убийстве пары британских туристов в Таиланде, будут казнены после того, как их апелляции были отклонены судами, пишет TourProm.

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ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район



Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.

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Средние зарплаты растут! В какой из стран Балтии самые большие средние и минимальные зарплаты?

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet



По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.

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В Мустамяэ попал под машину 9-летний ребенок на самокате

Kevadine Viljandi Foto: Anni Õnneleid

ТОП Тайна пенсионной реформы: что будет с пенсиями тех, кто останется во второй ступени? Из списка "запрещенных" удалены три фамилии. Теперь их может взять каждый ПОЛНЫЙ СПИСОК Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?



В пятницу вечером в 18:47 в полицию поступил вызов на Мустамяэ теэ.

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Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года



По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.

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Клуб обвиняемых: уголовные дела против постсоветских лидеров



На прошлой неделе киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, пишет Русская служба Би-би-си.

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ФОТО | Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Foto: Küllike Rooväli, Õhtuleht



Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.

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Известные выпускники ТТУ потребовали отставки ректора Яака Аавиксоо. Что он на это ответил?