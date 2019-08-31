ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сокращение списка "запрещенных" фамилий, завидный выигрыш в Eurojackpot и баснословная цена доставки в IKEA
Все самые важные новости последнего дня лета читайте в нашей традиционной подборке.
Все самые важные новости последнего дня лета читайте в нашей традиционной подборке.
Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
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В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с 5+1 попаданиями выиграл 846 843,80 евро. Выигрышный билет куплен в интернете, сообщила Eesti Loto.
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Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.
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С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.
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Двое мужчин, признанных виновными в убийстве пары британских туристов в Таиланде, будут казнены после того, как их апелляции были отклонены судами, пишет TourProm.
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Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
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По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.
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В пятницу вечером в 18:47 в полицию поступил вызов на Мустамяэ теэ.
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По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
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На прошлой неделе киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, пишет Русская служба Би-би-си.
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Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.
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Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо, передает rus.err.ee.
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Недавно сайт передачи "Kuuuurija" освещал то, что в Пирита в расположенных рядом с яхт-клубом "Калев" уличных туалетах снова проделаны отверстия для подглядывания. Районная управа даст расследовать дело полиции.
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На вчерашнем голосовании по вотуму недоверия премьер-министру Юри Ратасу не проголосовала депутат от входящей в коалицию партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс. Она прокомментировала, что вотума недоверия заслуживал бы, пожалуй, какой-то другой министр.
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"За машиной начинают мигать сигнальные огни полицейского автомобиля. Через мгновение следует звуковой сигнал. Веду машину на обочину, полиция останавливается за мной", — пишет бывший журналист и политик, а ныне предприниматель Ханнес Румм в Maaleht.
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27 августа полиция просила помощи в поисках 42-летнего Элвиса, который уехал поздним вечером 23 августа из деревни Сели Раплаского уезда на автомобиле Volkswagen Sharan и не вернулся.
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Вопрос строительства нового газопровода из России в Германию был поднят на встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее президент Украины сетовал, что не находит в Европе поддержки по этому вопросу.
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Еще в детстве Эвелина Карина Потапски несколько раз получала травму носа при игре в гандбол. А однажды ее за нос укусил щенок. Из-за этого появилась горбинка, искривилась носовая перегородка, стало трудно дышать. Дошло даже до того, что девушке приходилось капать сосудосуживающие капли — каждый день на протяжении многих лет. Так что на пластическую операцию девушка решилась не столько для корректировки внешности, сколько по медицинским показателям, пишет "МК-Эстония".
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Завтра 1 сентября — День знаний и первый день календарной осени. Но принесет ли начало осени осеннюю погоду?
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Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.
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Девять человек пострадали в результате нападения двух вооруженных холодным оружием людей на толпу в городе Вильюрбан в центральной части Франции, один человек погиб. Такие данные сообщили Agence France-Presse в префектуре департамента Рона, передает ТАСС.
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Жители Эстонии активно ходатайствуют о жилищных кредитах. При этом банки все чаще, согласно последним данным, отказывают в выдаче займов. ”МК-Эстония” выяснила, по каким причинам это происходит, какие факторы, как правило, банки анализируют при рассмотрении ходатайства и какова средняя сумма, которую просят на покупку жилья.
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