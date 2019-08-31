31.08.2019, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Сокращение списка "запрещенных" фамилий, завидный выигрыш в Eurojackpot и баснословная цена доставки в IKEA


rus.delfi.ee
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BINGO LOTO
BINGO LOTOFoto: Karin Kaljuläte

Все самые важные новости последнего дня лета читайте в нашей традиционной подборке.

Из списка "запрещенных" удалены три фамилии. Теперь их может взять каждый

Perekonnanimed Foto: Statistikaamet, Rahvastikuregister


Через каждые три года дополняется список широко распространенных фамилий, которые люди не могут взять по своему желанию без уважительной причины.
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Вот это удача! Игрок в лотерею из Эстонии выиграл в Eurojackpot 846 844 евро

EuroJackpot tõi ühte Eestimaa kodusse täna suurvõidu. Foto: Shutterstock


В пятничном розыгрыше Eurojackpot один игрок из Эстонии с 5+1 попаданиями выиграл 846 843,80 евро. Выигрышный билет куплен в интернете, сообщила Eesti Loto.
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ТОП 10 | Самые крупные выигрыши в лотерею с момента перехода Эстонии на евро. Кому они достались и где были куплены билеты?

Lotopiletid Foto: Margus Pahv


Во вчерашнем розыгрыше Eurojackpot купивший лотерейный билет в интернете счастливчик выиграл 846 843,80 eurot. Выигрыш делает еще более особенным то, что речь идет о второй по величине выигранной в розыгрыше Eurojackpot сумме в Эстонии и третьем по величине выигрыше в лотерею в истории Eesti Loto. Здесь уместно вспомнить, какими были самые большие выигрыши в лотерею в Эстонии с момента перехода на евро в 2011 году.
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ТАБЛИЦА | До 80 евро! Клиенты поражены стоимостью доставки товаров IKEA за пределы Таллинна

IKEA Eesti väljastuspunkti avamine Foto: Margus Pahv


С открытием интернет-магазина IKEA у эстоноземельцев появилась возможность заказывать товары IKEA, в пункт выдачи или прямо домой, но последнее для некоторых жителей Эстонии за бешеную дополнительную плату.
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В Таиланде казнят убийц британских туристов

Scanpix, AP:Sakchai Lalit


Двое мужчин, признанных виновными в убийстве пары британских туристов в Таиланде, будут казнены после того, как их апелляции были отклонены судами, пишет TourProm.
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ФОТО | В Хааберсти горело подсобное здание конюшни, взрывы были слышны на весь район

Foto: Ilmar Saabas


Сегодня ночью рядом с Таллиннским зоопарком, в центре верховой езды Вескиметса горело подсобное здание.
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Средние зарплаты растут! В какой из стран Балтии самые большие средние и минимальные зарплаты?

Seda raha Eesti teadus lähiajal ei näe. Foto: Sven Arbet


По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии. Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%. В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии — на 7,4%.
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В Мустамяэ попал под машину 9-летний ребенок на самокате

Kevadine Viljandi Foto: Anni Õnneleid

ТОП


В пятницу вечером в 18:47 в полицию поступил вызов на Мустамяэ теэ.
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Суд по делу о терактах 11 сентября назначен на январь 2021 года

Foto: AP/SCANPIX


По резонансному делу проходят пять обвиняемых, включая Халида Шейха Мохаммеда - приближенного Усамы бен Ладена. Процесс пройдет в секции "Кэмп Джастис" военной базы Гуантанамо.
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Клуб обвиняемых: уголовные дела против постсоветских лидеров

Foto: AFP/SCANPIX


На прошлой неделе киевский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, пишет Русская служба Би-би-си.
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ФОТО | Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии

Foto: Küllike Rooväli, Õhtuleht


Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в соответствии с июльскими соглашениями Эстонию покинули последние российские войсковые подразделения. Этим завершилось восстановление независимости Эстонской Республики.
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Известные выпускники ТТУ потребовали отставки ректора Яака Аавиксоо. Что он на это ответил?

Jaak Aaviksoo Foto: Priit Simson


Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо, передает rus.err.ee.
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"Извращенцев везде полно": в уличных туалетах в Пирита проделали отверстия для подглядывания

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Eero Vabamägi


Недавно сайт передачи "Kuuuurija" освещал то, что в Пирита в расположенных рядом с яхт-клубом "Калев" уличных туалетах снова проделаны отверстия для подглядывания. Районная управа даст расследовать дело полиции.
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Не голосовавшая по вотуму недоверия Ратасу Ладынская-Кубитс: "красной карточки" заслуживал бы другой министр

Viktoria Ladõnskaja Foto: Oliver Tsupsman


На вчерашнем голосовании по вотуму недоверия премьер-министру Юри Ратасу не проголосовала депутат от входящей в коалицию партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс. Она прокомментировала, что вотума недоверия заслуживал бы, пожалуй, какой-то другой министр.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | Алкоголь и руль. Моя шоковая ночь в арестной камере

Foto: Hendrik Osula


"За машиной начинают мигать сигнальные огни полицейского автомобиля. Через мгновение следует звуковой сигнал. Веду машину на обочину, полиция останавливается за мной", — пишет бывший журналист и политик, а ныне предприниматель Ханнес Румм в Maaleht.
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Пропавшего в Рапламаа 42-летнего Элвиса нашли мертвым

Küünal Foto: Anni Õnneleid


27 августа полиция просила помощи в поисках 42-летнего Элвиса, который уехал поздним вечером 23 августа из деревни Сели Раплаского уезда на автомобиле Volkswagen Sharan и не вернулся.
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Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой всей Европе

Foto: EPA/Scanpix


Вопрос строительства нового газопровода из России в Германию был поднят на встрече Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. Ранее президент Украины сетовал, что не находит в Европе поддержки по этому вопросу.
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После бесплатных операций в Эстонии девушке собирали нос в России буквально по частям

Фото: "МК-Эстония"


Еще в детстве Эвелина Карина Потапски несколько раз получала травму носа при игре в гандбол. А однажды ее за нос укусил щенок. Из-за этого появилась горбинка, искривилась носовая перегородка, стало трудно дышать. Дошло даже до того, что девушке приходилось капать сосудосуживающие капли — каждый день на протяжении многих лет. Так что на пластическую операцию девушка решилась не столько для корректировки внешности, сколько по медицинским показателям, пишет "МК-Эстония".
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Здравствуй, осень! Чем порадует нас погода в первые дни сентября

Vihm Tartus Foto: Kiur Kaasik


Завтра 1 сентября — День знаний и первый день календарной осени. Но принесет ли начало осени осеннюю погоду?
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Таллинн — город для автомобилей, а не для пешеходов. В каком районе ситуация хуже всего?

Foto: Andres Putting


Из исследования финского агентства SPIN Unit следует, что почти во всех районах Таллинна отведено больше места под парковку автомобилей, чем для прохода пешеходов, сообщает Eesti Päevaleht.
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Нападение с ножом и шампуром во Франции: один человек убит, девять ранены

Pussitamine Foto: Anni Õnneleid


Девять человек пострадали в результате нападения двух вооруженных холодным оружием людей на толпу в городе Вильюрбан в центральной части Франции, один человек погиб. Такие данные сообщили Agence France-Presse в префектуре департамента Рона, передает ТАСС.
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Банки стали чаще отказывать в жилищных кредитах: боятся нового кризиса?

Tallinn ülevalt Foto: Ilmar Saabas


Жители Эстонии активно ходатайствуют о жилищных кредитах. При этом банки все чаще, согласно последним данным, отказывают в выдаче займов. ”МК-Эстония” выяснила, по каким причинам это происходит, какие факторы, как правило, банки анализируют при рассмотрении ходатайства и какова средняя сумма, которую просят на покупку жилья.
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