30.06.2019, 21:55

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собрание совета уполномоченных EKRE и прибытие в Таллинн участников праздника танца


rus.delfi.ee
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Tantsupeoliste esimene proov
Tantsupeoliste esimene proovFoto: Tiit Blaat

Сегодня в Пярну состоялось собрание совета уполномоченных EKRE. Также в в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост. А в Таллинн прибыли первые участники праздника танца. Читайте все главные новости дня в нашей подборке!

Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро

Pixabay

Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH.
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ВИДЕО | На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие: 30 пострадавших

В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore, сообщает РБК со ссылкой на издание "Курсив".
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ЗАБАВНЫЙ КАДР: В Пярну аист решил полакомиться гадюкой

Foto: Mati Talumaa

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта.
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ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”

Foto: © SAI

С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika.
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Официально: старое здание Kaubamaja будет снесено

Tallinna Kaubamaja Foto: Ilmar Saabas

По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, они намерены двигаться вперед семимильными шагами и планов очень много, пишет Äripäev.
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Западная Европа изнывает от жары. Немного достанется и Эстонии

Linnas on kuum Foto: Andres Putting

Жара, которая накрыла всю Западную Европу, дойдет и до Эстонии, хотя будет и более щадящей, передают радионовости ERR. Воздух в Южной и Западной Эстонии прогреется до 25 градусов.
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Полезно знать: любой из ваших соседей может заставить вас убрать отделку с балкона, и будет прав

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

ТОП

”Вчера в почтовом ящике я обнаружил письмо, в котором говорилось, что ко мне придут проверять состояние сварочных швов моего балкона, — рассказывает житель Таллинна, Алексей. — Но проблема в том, что балкон у меня обшит деревянными панелями. Они сказали, чтобы я все снимал. Но кто мне возместит мои расходы на отделку балкона?”. В свете того, что КТ все больше занимаются балконами, ”МК-Эстония” решила выяснить, какие права есть у собственника квартиры и обязан ли он снимать отделку, если этого требует правление?
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Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле

EKRE volikogu Pärnus Foto: Ago Tammik

”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKRE Арнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии.
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ФОТО | EKRE: Эстония должна приостановить участие в Совете Европы

Foto: Ago Tammik

Сегодня в Пярну состоялось собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман.
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ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW

Lugeja foto

Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье.
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"Русский язык вне политики". В Литве активизируют развитие высшего образования на русском языке

Delfi.lt

Клайпеда должна стать образовательным центром для выходцев из стран постсоветского пространства, открывающих для себя новые горизонты и возможности в Европейском союзе (ЕС). С таким посылом сегодня выступает руководство Клайпедского государственного университета, где в сентябре этого года стартуют новые учебные программы на русском языке. Об этом пишет журналист Денис Кишиневский на русской версии литовского портала Delfi.
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ФОТО: В Мууга прибыл американский военный корабль, оснащенный противоракетной системой

Ameerika Ühendriikide sõjalaev Mount Whitney Muuga sadamas Foto: Tiit Blaat

Вчера в Эстонию прибыл военный корабль USS Mount Whitney. Его прибытие было запланировано.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Курьер отдал 13-летней девочке две бутылки алкоголя и не спросил документ

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Помимо официально известных полиции схем, как дети и подростки могут купить алкоголь, есть и другие. Например, интернет-магазины. ”МК-Эстония” провела эксперимент со службой доставки и дочерью одного из журналистов нашей газеты. И он, увы, удался: 13-летней девочке курьер вручил бутылку просекко и бутылку виски, не задавая вопросов.
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Сергиев Посад может превратиться в ”православный Ватикан”. Цена вопроса — 140 млрд рублей

Foto: Scanpix, Valery Sharifulin/TASS

Газета ”Ведомости” ознакомилась с 300-страничной стратегией развития Сергиева Посада, подготовленной консалтинговым бюро ”Стрелка” в рамках инициативы превращения города в ”столицу православия” или ”православный Ватикан”, пишет Meduza.
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ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась

Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост.
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”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе

Foto: Facebook/Erakogu

Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели.
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