ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собрание совета уполномоченных EKRE и прибытие в Таллинн участников праздника танца

Сегодня в Пярну состоялось собрание совета уполномоченных EKRE. Также в в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост. А в Таллинн прибыли первые участники праздника танца. Читайте все главные новости дня в нашей подборке!
Невероятно! Города, где можно купить дом всего за 1 евро
Кто-то мечтает о маленьком уютном домике, кто-то — о большом особняке на берегу моря. Сегодня воплотить свою мечту в реальность проще простого, ведь некоторые дома продаются всего за 1 евро, а кое-где их и вовсе отдают бесплатно, пишет BuildingTECH. Loe edasi...
ВИДЕО | На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие: 30 пострадавших
В Казахстане на нефтегазовом месторождении Тенгиз подрались местные и иностранные рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L Offshore, сообщает РБК со ссылкой на издание "Курсив". Loe edasi...
ЗАБАВНЫЙ КАДР: В Пярну аист решил полакомиться гадюкой
Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта. Loe edasi...
ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”
С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika. Loe edasi...
”Вчера в почтовом ящике я обнаружил письмо, в котором говорилось, что ко мне придут проверять состояние сварочных швов моего балкона, — рассказывает житель Таллинна, Алексей. — Но проблема в том, что балкон у меня обшит деревянными панелями. Они сказали, чтобы я все снимал. Но кто мне возместит мои расходы на отделку балкона?”. В свете того, что КТ все больше занимаются балконами, ”МК-Эстония” решила выяснить, какие права есть у собственника квартиры и обязан ли он снимать отделку, если этого требует правление? Loe edasi...
Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле
”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKREАрнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии. Loe edasi...
ФОТО | EKRE: Эстония должна приостановить участие в Совете Европы
Сегодня в Пярну состоялось собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман. Loe edasi...
ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW
Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье. Loe edasi...
"Русский язык вне политики". В Литве активизируют развитие высшего образования на русском языке
Клайпеда должна стать образовательным центром для выходцев из стран постсоветского пространства, открывающих для себя новые горизонты и возможности в Европейском союзе (ЕС). С таким посылом сегодня выступает руководство Клайпедского государственного университета, где в сентябре этого года стартуют новые учебные программы на русском языке. Об этом пишет журналист Денис Кишиневский на русской версии литовского портала Delfi. Loe edasi...
ФОТО: В Мууга прибыл американский военный корабль, оснащенный противоракетной системой
Вчера в Эстонию прибыл военный корабль USS Mount Whitney. Его прибытие было запланировано. Loe edasi...
ЭКСПЕРИМЕНТ: Курьер отдал 13-летней девочке две бутылки алкоголя и не спросил документ
Помимо официально известных полиции схем, как дети и подростки могут купить алкоголь, есть и другие. Например, интернет-магазины. ”МК-Эстония” провела эксперимент со службой доставки и дочерью одного из журналистов нашей газеты. И он, увы, удался: 13-летней девочке курьер вручил бутылку просекко и бутылку виски, не задавая вопросов. Loe edasi...
Сергиев Посад может превратиться в ”православный Ватикан”. Цена вопроса — 140 млрд рублей
Газета ”Ведомости” ознакомилась с 300-страничной стратегией развития Сергиева Посада, подготовленной консалтинговым бюро ”Стрелка” в рамках инициативы превращения города в ”столицу православия” или ”православный Ватикан”, пишет Meduza. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась
Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост. Loe edasi...
”Американских врачей восхитила сплоченность и доброта народа Эстонии”. Лечение Аннабель начнется на следующей неделе
Детский фонд Клиники ТУ сообщает на своей странице в Facebook, что Аннабель прибыла в США и лечение начнется предположительно в середине следующей недели. Loe edasi...
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