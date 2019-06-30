ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собрание совета уполномоченных EKRE и прибытие в Таллинн участников праздника танца

Читатель прислал в редакцию фотографию, сделанную позавчера недалеко от Пярнуского аэропорта.

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ФОТО | Немного закулисья: команда Нолана разбила на Пярнуском шоссе ”трейлерный городок”

Foto: © SAI

С пятницы и до воскресенья съемки фильма Кристофера Нолана проходят на Пярнуском шоссе, где съемочная группа разбила своего рода ”трейлерный городок”. Здесь есть практически все: от помещения для отдыха голливудских звезд до гримерок, пишет Kroonika.

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Официально: старое здание Kaubamaja будет снесено

По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, они намерены двигаться вперед семимильными шагами и планов очень много, пишет Äripäev.

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Западная Европа изнывает от жары. Немного достанется и Эстонии

Linnas on kuum Foto: Andres Putting

Жара, которая накрыла всю Западную Европу, дойдет и до Эстонии, хотя будет и более щадящей, передают радионовости ERR. Воздух в Южной и Западной Эстонии прогреется до 25 градусов.

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Полезно знать: любой из ваших соседей может заставить вас убрать отделку с балкона, и будет прав

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

ТОП Урмас Рейнсалу разгневал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ФОТО и ВИДЕО | Дочь богатого предпринимателя — самая известная проститутка в Вильнюсе Западная Европа изнывает от жары. Немного достанется и Эстонии

”Вчера в почтовом ящике я обнаружил письмо, в котором говорилось, что ко мне придут проверять состояние сварочных швов моего балкона, — рассказывает житель Таллинна, Алексей. — Но проблема в том, что балкон у меня обшит деревянными панелями. Они сказали, чтобы я все снимал. Но кто мне возместит мои расходы на отделку балкона?”. В свете того, что КТ все больше занимаются балконами, ”МК-Эстония” решила выяснить, какие права есть у собственника квартиры и обязан ли он снимать отделку, если этого требует правление?

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Арнольд Рюйтель на заседании EKRE: эстонец должен оставаться хозяином на своей земле

EKRE volikogu Pärnus Foto: Ago Tammik

”Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тройственный союз, образовавшийся после выборов в Рийгикогу, — наилучший выбор с точки зрения государственного управления”, — сказал почетный председатель EKRE Арнольд Рюйтель в своей речи на проходящем сегодня в Пярну заседании уполномоченных партии.

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ФОТО | EKRE: Эстония должна приостановить участие в Совете Европы

Foto: Ago Tammik

Сегодня в Пярну состоялось собрание совета уполномоченных EKRE. Председателем совета был избран Урмас Рейтельман.

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ФОТО | Один взгляд вместо тысячи слов: Роберт Паттинсон и Джон Вашингтон разъезжают по Таллинну на BMW

Lugeja foto

Работа над голливудским блокбастером Кристофера Нолана продолжилась и в воскресенье. Сегодня снимались сцены, в которых Роберт Паттинсон разъезжает по Таллинну на темно-синем автомобиле BMW с Джоном Вашингтоном на пассажирском сиденье.

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