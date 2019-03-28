ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собирающаяся в Москву Керсти Кальюлайд и обнаруженный в Кохтла-Ярве труп

Прокуратура заявила о новых подозрениях против Swedbank после обысков
Расследование в отношении кредитной организации началось в феврале. Оно было связано с возможным нарушением банком правил инсайдерской торговли. После обысков Swedbank власти также заподозрили в мошенничестве. Loe edasi…
В Таллинне еще на одной улице начинается ремонт, движение транспорта будет перекрыто
С понедельника, 8 апреля, начнется реконструкция участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку длиной в 225 метров. Loe edasi…
ВИДЕО | Жесткое интервью Deutsche Welle с Мартином Хельме
Глава Swedbank Биргит Бонесен покидает свой пост и получит более 2 млн евро компенсации
Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост. Loe edasi…
Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе
С парламентских выборов прошло больше трех недель, вторую неделю идут переговоры по формированию правящей коалиции. Все вроде бы правильно и логично, но у людей масса вопросов, в обществе чувствуется серьезное недовольство. Loe edasi…
Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону
В последнее время читатели prospekt.ee задают немало вопросов по поводу пропусков в погранзону, которые якобы начали усиленно требовать от нарвитян, регулярно посещающих Ивангород, и за отсутствие которых стали даже штрафовать. Loe edasi…
Мартин Хельме требует, чтобы в ERR наказали и убрали из эфира критикующих EKRE журналистов
Вице-председатель EKREМартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил вчера совету письмо, в котором требует наказать критикующих EKRE журналистов. Loe edasi…
Председатель совета: мы попросили Боннесен уйти, чтобы возродить веру в Swedbank
”У нас было полное драмы утро. Совет попросил Боннесен подать в отставку, чтобы восстановить веру в Swedbank”, — сказал председатель совета банка Ларс Идемарк на собрании акционеров. Loe edasi…
Полиция обнаружила в лесу Кохтла-Ярве тело мужчины: им оказался пропавший в прошлом году Валентин
Пропавшего в сентябре прошлого года 29-летнего Валентина из Кохтла-Ярве нашли. Loe edasi…
ФОТО: Каю Каллас и Кадри Симсон заметили сидящими вместе в кафе
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Сегрегация: где предпочитают жить эстонцы, а где русские
Профессор географии городов и народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару говорит, что хотя скандальная кампания ”Ээсти 200” и слишком упростила и обобщила ситуацию в стране, совсем об отсутствии сегрегации говорить нельзя. Loe edasi…
В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу
США должны уважать право России на сотрудничество с другими странами, в том числе и с Венесуэлой. Такое мнение в четверг, 28 марта, выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Loe edasi…
"Происходящее в Эстонии — уникальная глупость". Ансип критикует финансовую политику правительства