ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собирающаяся в Москву Керсти Кальюлайд и обнаруженный в Кохтла-Ярве труп

Программа Conflict Zone — это настоящий Hard Talk. Ее ведущий Тим Себастиан не боится задавать очень острые вопросы. На этот раз его гостем стал Мартин Хельме, замглавы Консервативной народной партии Эстонии.

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Глава Swedbank Биргит Бонесен покидает свой пост и получит более 2 млн евро компенсации

Birgitte Bonnesen 22.03.2019 Foto: Andres Putting

Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост.

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Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

С парламентских выборов прошло больше трех недель, вторую неделю идут переговоры по формированию правящей коалиции. Все вроде бы правильно и логично, но у людей масса вопросов, в обществе чувствуется серьезное недовольство.

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Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi

В последнее время читатели prospekt.ee задают немало вопросов по поводу пропусков в погранзону, которые якобы начали усиленно требовать от нарвитян, регулярно посещающих Ивангород, и за отсутствие которых стали даже штрафовать.

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Мартин Хельме требует, чтобы в ERR наказали и убрали из эфира критикующих EKRE журналистов

Martin Helme Foto: Jaanus Lensment

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил вчера совету письмо, в котором требует наказать критикующих EKRE журналистов.

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Председатель совета: мы попросили Боннесен уйти, чтобы возродить веру в Swedbank

Foto: Scanpix/ Janerik Henriksson/TT, TT NEWS AGENCY

”У нас было полное драмы утро. Совет попросил Боннесен подать в отставку, чтобы восстановить веру в Swedbank”, — сказал председатель совета банка Ларс Идемарк на собрании акционеров.

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Полиция обнаружила в лесу Кохтла-Ярве тело мужчины: им оказался пропавший в прошлом году Валентин

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Пропавшего в сентябре прошлого года 29-летнего Валентина из Кохтла-Ярве нашли.

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ФОТО: Каю Каллас и Кадри Симсон заметили сидящими вместе в кафе

Konspiratiivne kohtumine Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал фотографию, на которой запечатлено, как Кая Каллас и Кадри Симсон сидят в кафе и что-то обсуждают.

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Пусть земля будет пухом! Яне Паберит ушла в мир иной

Jane Paberit Foto: Rauno Volmar

Сегодня страдавшая от неизлечимой болезни Яне Паберит при помощи ассистированного самоубийства в одной из швейцарских клиник ушла из жизни.

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Фирма Тоомаса Хендрика Ильвеса в прошлом году потерпела убыток