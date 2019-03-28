28.03.2019, 21:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Собирающаяся в Москву Керсти Кальюлайд и обнаруженный в Кохтла-Ярве труп


rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Президент ЭР Керсти Кальюлайд 18 апреля будет с рабочим визитом в Москве, где откроет реновированное здание посольства Эстонии.

Полиция обнаружила в лесу Кохтла-Ярве тело мужчины: им оказался пропавший в прошлом году Валентин.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Президент Кальюлайд в апреле поедет в Москву

"Eesti 2035" strateegia arutelu Foto: Raigo Pajula, riigikantselei

Президент Керсти Кальюлайд 18 апреля будет с рабочим визитом в Москве, где откроет реновированное здание посольства Эстонии.
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Прокуратура заявила о новых подозрениях против Swedbank после обысков

Eesti Swedbanki juhtkond kahtlustuste kohta uut infot lisanud ei ole ning on peamiselt korranud Rootsis väljaöeldut. Andres Putting

Расследование в отношении кредитной организации началось в феврале. Оно было связано с возможным нарушением банком правил инсайдерской торговли. После обысков Swedbank власти также заподозрили в мошенничестве.
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В Таллинне еще на одной улице начинается ремонт, движение транспорта будет перекрыто

Gonsiori tänava ehitus Foto: Jaanus Lensment

С понедельника, 8 апреля, начнется реконструкция участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку длиной в 225 метров.
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ВИДЕО | Жесткое интервью Deutsche Welle с Мартином Хельме

Программа Conflict Zone — это настоящий Hard Talk. Ее ведущий Тим Себастиан не боится задавать очень острые вопросы. На этот раз его гостем стал Мартин Хельме, замглавы Консервативной народной партии Эстонии.
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Глава Swedbank Биргит Бонесен покидает свой пост и получит более 2 млн евро компенсации

Birgitte Bonnesen 22.03.2019 Foto: Andres Putting

Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост.
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Марина Кальюранд: момент истины для русскоязычных центристов все ближе

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

С парламентских выборов прошло больше трех недель, вторую неделю идут переговоры по формированию правящей коалиции. Все вроде бы правильно и логично, но у людей масса вопросов, в обществе чувствуется серьезное недовольство.
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Нарвитяне обеспокоены проверкой пропусков в погранзону

Narvas 22.02 Foto: Eero Vabamägi

В последнее время читатели prospekt.ee задают немало вопросов по поводу пропусков в погранзону, которые якобы начали усиленно требовать от нарвитян, регулярно посещающих Ивангород, и за отсутствие которых стали даже штрафовать.
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ТОП

Мартин Хельме требует, чтобы в ERR наказали и убрали из эфира критикующих EKRE журналистов

Martin Helme Foto: Jaanus Lensment

Вице-председатель EKRE Мартин Хельме, который также является членом совета Эстонского национального телерадиовещания (ERR), отправил вчера совету письмо, в котором требует наказать критикующих EKRE журналистов.
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Председатель совета: мы попросили Боннесен уйти, чтобы возродить веру в Swedbank

Foto: Scanpix/ Janerik Henriksson/TT, TT NEWS AGENCY

”У нас было полное драмы утро. Совет попросил Боннесен подать в отставку, чтобы восстановить веру в Swedbank”, — сказал председатель совета банка Ларс Идемарк на собрании акционеров.
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Полиция обнаружила в лесу Кохтла-Ярве тело мужчины: им оказался пропавший в прошлом году Валентин

Leinaküünal Foto: Anna Aurelia Minev

Пропавшего в сентябре прошлого года 29-летнего Валентина из Кохтла-Ярве нашли.
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ФОТО: Каю Каллас и Кадри Симсон заметили сидящими вместе в кафе

Konspiratiivne kohtumine Foto: Delfi lugeja

Читатель Delfi прислал фотографию, на которой запечатлено, как Кая Каллас и Кадри Симсон сидят в кафе и что-то обсуждают.
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Пусть земля будет пухом! Яне Паберит ушла в мир иной

Jane Paberit Foto: Rauno Volmar

Сегодня страдавшая от неизлечимой болезни Яне Паберит при помощи ассистированного самоубийства в одной из швейцарских клиник ушла из жизни.
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Фирма Тоомаса Хендрика Ильвеса в прошлом году потерпела убыток

Kaitseväe paraad Foto: Jaanus Lensment

Доход от продаж занимающегося консультированием предприятия Ilves Consulting Group , принадлежащего Тоомасу Хендрику Ильвесу и Иеве Ильвес, уменьшился, и предприятие осталось в убытке, выясняется из отчета за хозяйственный год.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Сегрегация: где предпочитают жить эстонцы, а где русские

Püha vesi Lasnamäe kirikust Foto: Andres Putting

Профессор географии городов и народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару говорит, что хотя скандальная кампания ”Ээсти 200” и слишком упростила и обобщила ситуацию в стране, совсем об отсутствии сегрегации говорить нельзя.
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В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу

Donald Trump Foto: Evan Vucci, AP

США должны уважать право России на сотрудничество с другими странами, в том числе и с Венесуэлой. Такое мнение в четверг, 28 марта, выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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"Происходящее в Эстонии — уникальная глупость". Ансип критикует финансовую политику правительства

Andrus Ansip Foto: Priit Simson

Вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партия реформ) раскритиковал финансовую политику уходящего правительство и заявил, что Еврокомиссия еще несколько месяцев назад предупреждала Эстонию о структурном дефиците бюджета.
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