ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снег. Много снега. А еще третий эстонский лыжник признался в употреблении допинга

Эстонию укрыло снегом, на дорогах царил хаос — зима, кажется вернулась. Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга. Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году. В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?
ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Зима вернулась! Эстонию укрыло снегом, на дорогах царит хаос
КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Очередной шажок центристов по пути Народного союза
Была такая в Эстонии партия, Народный союз/Rahvaliit, если кто помнит. Даже в правительство входила одно время на рубеже тысячелетий и после него. Сильно дружила с Центристской партией Эдгара Сависаара. Но потом что-то пошло не так — коррупционные скандалы, распри в руководстве и между однопартийцами и т.п. При активном давлении политических конкурентов, к тому же разобравших себе наиболее заметных и активных членов НС, партия почти развалилась. После ряда странных лет "междуцарствий" она стала вотчиной семейства Хельме, и на этих обломках вырос уже колосс Народной консервативной партии EKRE.
Конечно, ситуация в Центристской партии сейчас иная, однако же некоторое сходство имеется — в том, что хоть сам путь саморазрушения может быть и другим, но заканчивается он одинаково. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: И вешняя вода — ерунда. На Коплиских линиях проклевываются все новые дома и неумолимо тянутся к Солнцу
ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь
Вчера полиция просила помощи в поиске 13-летней Марие и Инессы, которые ушли в понедельник утром из своих домов в Вильянди и Пярну. Loe edasi…
Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году
Комиссия Европарламента по вопросам транспорта накануне приняла решение о том, что начиная с 2021 года страны Европейского союза перестанут переводить стрелки часов с зимнего на летнее время и наоборот. Loe edasi…
ФОТОНОВОСТЬ: В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?
После ночного снегопада сегодня утром в Таллиннском аэропорту можно было увидеть самолет Qatar Airways. Хотя авиакомпания уже почти год говорит об открытии авиалинии между Таллинном и Дохой, сегодняшний самолет все-таки еще не был пассажирским. Loe edasi…
ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека
По сообщению полиции, на 150 км шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от Кохтла-Ярве, произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. Loe edasi…
Кидал зигу и кричал "Хайль Гитлер"? Новоиспеченному депутату Рийгикогу от EKRE запрещено посещать популярный тартуский бар Zavood
Получивший на выборах 566 голосов Руубен Каалеп из EKRE хоть и прошел в парламент, в тартуский паб Zavood вход ему уже несколько лет заказан. Loe edasi…
Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне
Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News. Loe edasi…
ФОТО DELFI. ”К нему не зарастет народная тропа”: чем сейчас живет Гори — город Сталина
”Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа и истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет ее”. Иосиф Сталин. Loe edasi…