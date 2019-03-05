ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снег. Много снега. А еще третий эстонский лыжник признался в употреблении допинга

Для центриста Михаила Стальнухина нынешние выборы стали схваткой лично с ненавистной однопартийкой Яной Тоом в родной Нарве, и там у него избирателей оказалось больше, рассказывает ”Северное побережье”, отмечая, что Михаил Стальнухин получил в Нарве 2150 голосов избирателей, Яна Тоом — 1951.

Loe edasi…

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Очередной шажок центристов по пути Народного союза

Праздник после выборов-2017. Тогда резали торт. Сейчас нож занесен над самой партией? Foto: Karli Saul

Была такая в Эстонии партия, Народный союз/Rahvaliit, если кто помнит. Даже в правительство входила одно время на рубеже тысячелетий и после него. Сильно дружила с Центристской партией Эдгара Сависаара. Но потом что-то пошло не так — коррупционные скандалы, распри в руководстве и между однопартийцами и т.п. При активном давлении политических конкурентов, к тому же разобравших себе наиболее заметных и активных членов НС, партия почти развалилась. После ряда странных лет "междуцарствий" она стала вотчиной семейства Хельме, и на этих обломках вырос уже колосс Народной консервативной партии EKRE.

Конечно, ситуация в Центристской партии сейчас иная, однако же некоторое сходство имеется — в том, что хоть сам путь саморазрушения может быть и другим, но заканчивается он одинаково.

Loe edasi…

ФОТО И ВИДЕО: И вешняя вода — ерунда. На Коплиских линиях проклевываются все новые дома и неумолимо тянутся к Солнцу

фото иллюстративное Foto: Olga Privalova, Delfi

ТОП ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека ВИДЕО | Ратас после встречи с реформистами: налоговую систему мы делать неравной не будем ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь

Пока вся страна голосовала, наш корреспондент бродила по легендарным Коплиским линиям. Чем же дышат они этой весной?

Loe edasi…

ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь

Kuvatõmmis

Вчера полиция просила помощи в поиске 13-летней Марие и Инессы, которые ушли в понедельник утром из своих домов в Вильянди и Пярну.

Loe edasi…

Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году

Foto: Terje Lepp

Комиссия Европарламента по вопросам транспорта накануне приняла решение о том, что начиная с 2021 года страны Европейского союза перестанут переводить стрелки часов с зимнего на летнее время и наоборот.

Loe edasi…

ФОТОНОВОСТЬ: В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?

Qatar Airwaysi tellimuslennuk Tallinna lennujaamas Foto: erakogu

После ночного снегопада сегодня утром в Таллиннском аэропорту можно было увидеть самолет Qatar Airways. Хотя авиакомпания уже почти год говорит об открытии авиалинии между Таллинном и Дохой, сегодняшний самолет все-таки еще не был пассажирским.

Loe edasi…

ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

По сообщению полиции, на 150 км шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от Кохтла-Ярве, произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.

Loe edasi…

Кидал зигу и кричал "Хайль Гитлер"? Новоиспеченному депутату Рийгикогу от EKRE запрещено посещать популярный тартуский бар Zavood