05.03.2019, 21:28

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Снег. Много снега. А еще третий эстонский лыжник признался в употреблении допинга


rus.delfi.ee
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Lumeuputus Tallinnas
Lumeuputus TallinnasFoto: Tiit Blaat

Эстонию укрыло снегом, на дорогах царил хаос — зима, кажется вернулась. Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга. Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году. В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?

ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: Зима вернулась! Эстонию укрыло снегом, на дорогах царит хаос

Lumeuputus Tallinnas Foto: Tiit Blaat

Сегодня эстонская Масленица, и почти всю Эстонию укрыл толстый снежный ковер.
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”Я не мог продолжать жить с этим дальше”. Еще один эстонский лыжник признался в употреблении кровяного допинга

Algo Kärp Pyeongchangi olümpial. Foto: Madis Veltman

В употреблении кровяного допинга признался еще один лыжник Алго Кярп. Сделал он это в отличие от Таммъярва и Веэрпалу-младшего добровольно через издание Õhtuleht.
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Признавшийся в употреблении допинга Кярп: Таммъярв связался со мной перед пресс-конференцией. Я попросил его соврать

Foto: Rauno Volmar

Третий эстонский лыжник, признавшийся в употреблении допинга, Алго Кярп сказал, что он хотел сделать свое заявление сам и не желал, чтобы его близкие услышали об этом откуда-то еще.
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Стальнухин о потерявшей голоса Центристской партии: "Я считаю, что это последняя песня"

Mihhail Stalnuhhini autolugu Foto: Andres Putting

Для центриста Михаила Стальнухина нынешние выборы стали схваткой лично с ненавистной однопартийкой Яной Тоом в родной Нарве, и там у него избирателей оказалось больше, рассказывает ”Северное побережье”, отмечая, что Михаил Стальнухин получил в Нарве 2150 голосов избирателей, Яна Тоом — 1951.
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Очередной шажок центристов по пути Народного союза

Праздник после выборов-2017. Тогда резали торт. Сейчас нож занесен над самой партией? Foto: Karli Saul

Была такая в Эстонии партия, Народный союз/Rahvaliit, если кто помнит. Даже в правительство входила одно время на рубеже тысячелетий и после него. Сильно дружила с Центристской партией Эдгара Сависаара. Но потом что-то пошло не так — коррупционные скандалы, распри в руководстве и между однопартийцами и т.п. При активном давлении политических конкурентов, к тому же разобравших себе наиболее заметных и активных членов НС, партия почти развалилась. После ряда странных лет "междуцарствий" она стала вотчиной семейства Хельме, и на этих обломках вырос уже колосс Народной консервативной партии EKRE.

Конечно, ситуация в Центристской партии сейчас иная, однако же некоторое сходство имеется — в том, что хоть сам путь саморазрушения может быть и другим, но заканчивается он одинаково.
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ФОТО И ВИДЕО: И вешняя вода — ерунда. На Коплиских линиях проклевываются все новые дома и неумолимо тянутся к Солнцу

фото иллюстративное Foto: Olga Privalova, Delfi

ТОП

Пока вся страна голосовала, наш корреспондент бродила по легендарным Коплиским линиям. Чем же дышат они этой весной?
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ВИДЕО: Сбежавших из дома 13-летних девочек нашли в лесу недалеко от Тарту. Они успели разбить палаточный лагерь

Kuvatõmmis

Вчера полиция просила помощи в поиске 13-летней Марие и Инессы, которые ушли в понедельник утром из своих домов в Вильянди и Пярну.
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Переход на зимнее и летнее время в ЕС будет отменен в 2021 году

Foto: Terje Lepp

Комиссия Европарламента по вопросам транспорта накануне приняла решение о том, что начиная с 2021 года страны Европейского союза перестанут переводить стрелки часов с зимнего на летнее время и наоборот.
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ФОТОНОВОСТЬ: В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?

Qatar Airwaysi tellimuslennuk Tallinna lennujaamas Foto: erakogu

После ночного снегопада сегодня утром в Таллиннском аэропорту можно было увидеть самолет Qatar Airways. Хотя авиакомпания уже почти год говорит об открытии авиалинии между Таллинном и Дохой, сегодняшний самолет все-таки еще не был пассажирским.
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ВИДЕО: В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадали три человека

По сообщению полиции, на 150 км шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от Кохтла-Ярве, произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика.
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Кидал зигу и кричал "Хайль Гитлер"? Новоиспеченному депутату Рийгикогу от EKRE запрещено посещать популярный тартуский бар Zavood

Foto: Hendrik Osula

Получивший на выборах 566 голосов Руубен Каалеп из EKRE хоть и прошел в парламент, в тартуский паб Zavood вход ему уже несколько лет заказан.
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Взрывные устройства найдены в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

Foto: Jonathan Brady, PA Wire/PA Images

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо", сообщает во вторник Sky News.
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ФОТО DELFI. ”К нему не зарастет народная тропа”: чем сейчас живет Гори — город Сталина

Aleksandra Valner

”Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа и истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет ее”. Иосиф Сталин.
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