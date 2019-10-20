ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерти на судне Tallink, налоговые нюансы и самолеты
Читайте подборку важных новостей за воскресенье.
Читайте подборку важных новостей за воскресенье.
Таллиннскую неделю моды в этом году можно было бы назвать скромной и спокойной, если бы не заключительный день шоу, на который эстонский дизайнер Perit Muuga припасла безумный перформанс с моделями, которые двигались, словно пьяные и делали ужасные гримасы. А в один момент, на зрителей полетели капли акриловой краски...
Loe edasi...
В последнее время в СМИ не утихают споры о том, может ли процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) быть опасной для женского здоровья и даже вызывать рак. Примеры российских знаменитостей, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, у которых после рождения поздних детей был диагностирован рак, не вселяют оптимизма, но никаких конкретных фактов тоже не дают. Что думают об этом наши врачи, были ли случаи онкологии после ЭКО у нас в стране, и чем рискует женщина, желающая забеременеть во что бы то ни стало — разбиралась ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
Почему Виктория Ладынская-Кубитс любит вставать в 4 утра? Что делает Ольга Темникова на Art Basel? Почему Роман Фокин — это на самом деле П.И. Филимонов? На эти и многие другие вопросы отвечает цикл документальных фильмов “Истории успеха”, который с сентября выходит на телеканалах ETV+ и ETV. 11 месяцев съемок, 12 героев, 9 стран, в которых побывала съемочная группа… JANA поговорила с режиссером Аленой Суржиковой и продюсером Сергеем Трофимовым о том, как в такие короткие сроки на свет появился такой масштабный проект о русскоязычных героях Эстонии.
Loe edasi...
Повышение пенсий принесло и неприятную новость: те, у кого после повышения пенсия перевалит за 500 евро, должны будут учитывать, что государство начнет с них снимать налоги. Снимать будут автоматически и переводить уже сразу ”чистыми”. Таким образом, пенсионеры получат меньше, чем обещало им государство, и в общей сложности получится, что от внеочередной прибавки в семь евро практически ничего и не останется. Кто же и сколько должен будет заплатить? Выясняла "МК-Эстония".
Loe edasi...
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
Loe edasi...
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. сообщает "Интерфакс".
Loe edasi...
Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев, передает DW.
Loe edasi...
Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.
Loe edasi...
В Эстонии 49% респондентов нормально относятся к однополым отношений, а 44% — считают их неприемлемыми, показало исследование Eurobarometer.
Loe edasi...
Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.
Loe edasi...
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