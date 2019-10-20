ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерти на судне Tallink, налоговые нюансы и самолеты

ФОТО и ВИДЕО | “Наши герои не президенты, но где-то из этой же оперы”. Документалист Алена Суржикова — о проекте “Истории успеха”

Почему Виктория Ладынская-Кубитс любит вставать в 4 утра? Что делает Ольга Темникова на Art Basel? Почему Роман Фокин — это на самом деле П.И. Филимонов? На эти и многие другие вопросы отвечает цикл документальных фильмов “Истории успеха”, который с сентября выходит на телеканалах ETV+ и ETV. 11 месяцев съемок, 12 героев, 9 стран, в которых побывала съемочная группа… JANA поговорила с режиссером Аленой Суржиковой и продюсером Сергеем Трофимовым о том, как в такие короткие сроки на свет появился такой масштабный проект о русскоязычных героях Эстонии.

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Прибавка к пенсии повлечет за собой и обязательства: 80 500 человек скоро должны будут начать платить налоги

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

Повышение пенсий принесло и неприятную новость: те, у кого после повышения пенсия перевалит за 500 евро, должны будут учитывать, что государство начнет с них снимать налоги. Снимать будут автоматически и переводить уже сразу ”чистыми”. Таким образом, пенсионеры получат меньше, чем обещало им государство, и в общей сложности получится, что от внеочередной прибавки в семь евро практически ничего и не останется. Кто же и сколько должен будет заплатить? Выясняла "МК-Эстония".

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Ночью на борту Silja Europa были найдены два трупа

Silja Europa Foto: Priit Simson

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.

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РПЦ раскритиковала мужчин, у которых главная радость — смотреть футбол

Eesti ja Venemaa U19 Foto: Rauno Volmar

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни стал просмотр футбольных матчей. сообщает "Интерфакс".

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Исследование: тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?

Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев, передает DW.

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Жители Куусалу утверждают, что слышали взрывы. Скорее всего, это был истребитель

Hävitajad linna kohal 11.07.2019 Foto: Andres Putting

Cегодня премерно в 11 часов дня многие жители Куусалу и его окрестностей услышали несколько взрывов.

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Каждый второй в Эстонии нормально относится к однополым бракам

Eesti LGBT+ Ühingu liikmed ja toetajad Foto: erakogu

В Эстонии 49% респондентов нормально относятся к однополым отношений, а 44% — считают их неприемлемыми, показало исследование Eurobarometer.

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ФОТО: "Флора" проиграла "Нымме Калью" и отложила празднование чемпионства

Фото: Karli Saul

Финальный счет - 2:1 в пользу "Нымме". За три игры до конца чемпионата отрыв "Флоры" от идущей второй "Левадии" составляет 7 очков и вряд ли "Флора" упустит свое ожидаемое чемпионство.

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