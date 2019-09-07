07.09.2019, 21:32

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: смертельное ДТП в Вильяндимаа и Осенний забег


rus.delfi.ee
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Hukkunuga õnnetus Viljandimaal
Hukkunuga õnnetus ViljandimaalFoto: Kenno Soo

Читайте самые важные новости за субботу, 7 сентября. Для таллиннцев главным событием был Осенний забег. К сожалению, день не закончился на бодрой ноте — вечером, в 20 часов, в Вильяндимаа произошло тяжкое ДТП.

ФОТО: В Вильяндимаа в результате ДТП погиб человек

Hukkunuga õnnetus Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Cегодня вечером после 20 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
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Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020

Ukraina jalgpallikoondis Foto: SRDJAN ZIVULOVIC, REUTERS

Без поражений выступает в отборочном турнире чемпионата Европы сборная Украины. В очередном туре подопечные Андрея Шевченко победили в гостях Литву - 3:0 (2:0).
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СЕГОДНЯ: Хабиб против Порье. Кто выиграет чемпионский пояс в Эмиратах?

Khabib vs Poirier Foto: Instagram

В Абу-Даби проходит турнир UFC 242. Главный поединок вечера состоится в легком дивизионе: действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов (27-0) выйдет в октагон против временного чемпиона американца Дастина Порье (25-5). Поединок начнется ориентировочно в 23:00.
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ГАЛЕРЕЯ: Юбилейный Осенний забег выиграл украинский бегун

Sügisjooksu võitnud Vasyl Koval. Foto: Rauno Volmar

Осенний забег на 10 км, проводившийся в рамках Таллиннского марафона, выиграл украинский бегун Василь Коваль - 30.10.
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Владимир Познер назвал главную проблему России

Vladimir Pozner Foto: Vladimir Pesnja, RIA Novosti

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.
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Вторую пенсионную ступень будут реформировать: как забрать свои деньги и не выгоднее ли будет продолжать копить?

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе правительство одобрило предложения министра финансов по реформе второй пенсионной ступени, которая сделает присоединение и выход из нее добровольными. Какие варианты сохранения пенсионных средств отныне будут у жителей, что советуют делать с деньгами политики и как на реформу смотрят банки — узнала ”МК-Эстония”.
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Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить

В пятницу Эстония проиграла Беларуси в Таллинне 1:2. Гол забил Эрик Сорга, который проводил второй матч за сборную и первый в основном составе. Смотрите интервью!
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Конопля в Эстонии становится крепче, отношение молодежи к ней — легче. В таллиннских магазинах можно купить все для курения и выращивания

Kuivanud kanepiõisik ehk "käbi", pildil umbes 0,3 grammi ehk 6-7 euro jagu.

Находящаяся в обороте в Эстонии конопля в последние годы стала в несколько раз крепче, несмотря на это, молодежь не считает ее наркотиком. Исследования показывают, что 15-16-летние девушки в курении идут в ногу с юношами, пишет Eesti Päevaleht.
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В Таллинне автомобиль сбил 22-летнюю женщину на электросамокате

Foto on illustreeriv Foto: Margus Pahv

ТОП

В пятницу вечером, в Таллинне, на перекрестке бульвара Мере и улицы Ахтри водитель легкового автомобиля наехал на передвигающуюся на электросамокате женщину, пишет rus.err.ee.
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ФОТО: Звезды эстонской политики Ратас и Кылварт пробежали с народом 10 км

Foto: Rauno Volmar

В Осеннем забеге на 10 км приняли участие известные эстонские политики. В их числе премьер-министр Юри Ратас и мэр Таллинна Михаил Кылварт.
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