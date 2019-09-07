ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: смертельное ДТП в Вильяндимаа и Осенний забег

Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге.

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Вторую пенсионную ступень будут реформировать: как забрать свои деньги и не выгоднее ли будет продолжать копить?

Raha kogumine Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе правительство одобрило предложения министра финансов по реформе второй пенсионной ступени, которая сделает присоединение и выход из нее добровольными. Какие варианты сохранения пенсионных средств отныне будут у жителей, что советуют делать с деньгами политики и как на реформу смотрят банки — узнала ”МК-Эстония”.

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Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить

В пятницу Эстония проиграла Беларуси в Таллинне 1:2. Гол забил Эрик Сорга, который проводил второй матч за сборную и первый в основном составе. Смотрите интервью!

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Конопля в Эстонии становится крепче, отношение молодежи к ней — легче. В таллиннских магазинах можно купить все для курения и выращивания

Kuivanud kanepiõisik ehk "käbi", pildil umbes 0,3 grammi ehk 6-7 euro jagu.

Находящаяся в обороте в Эстонии конопля в последние годы стала в несколько раз крепче, несмотря на это, молодежь не считает ее наркотиком. Исследования показывают, что 15-16-летние девушки в курении идут в ногу с юношами, пишет Eesti Päevaleht.

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В Таллинне автомобиль сбил 22-летнюю женщину на электросамокате

Foto on illustreeriv Foto: Margus Pahv

ТОП Жена Олега Тинькова отпраздновала юбилей в Эстонии за 2 миллиона евро. Выступала даже дочка Пугачевой! новые подробности Литовцы придумали способ обойти ночной запрет: крепкий алкоголь можно получить круглые сутки в камере хранения! Вторую пенсионную ступень будут реформировать: как забрать свои деньги и не выгоднее ли будет продолжать копить?

В пятницу вечером, в Таллинне, на перекрестке бульвара Мере и улицы Ахтри водитель легкового автомобиля наехал на передвигающуюся на электросамокате женщину, пишет rus.err.ee.

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ФОТО: Звезды эстонской политики Ратас и Кылварт пробежали с народом 10 км

Foto: Rauno Volmar

В Осеннем забеге на 10 км приняли участие известные эстонские политики. В их числе премьер-министр Юри Ратас и мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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