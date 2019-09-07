ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: смертельное ДТП в Вильяндимаа и Осенний забег

Читайте самые важные новости за субботу, 7 сентября. Для таллиннцев главным событием был Осенний забег. К сожалению, день не закончился на бодрой ноте — вечером, в 20 часов, в Вильяндимаа произошло тяжкое ДТП.
ФОТО: В Вильяндимаа в результате ДТП погиб человек
Cегодня вечером после 20 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Loe edasi...
Украина разгромила Литву, Косово хочет сыграть на Евро-2020
Без поражений выступает в отборочном турнире чемпионата Европы сборная Украины. В очередном туре подопечные Андрея Шевченко победили в гостях Литву - 3:0 (2:0). Loe edasi...
СЕГОДНЯ: Хабиб против Порье. Кто выиграет чемпионский пояс в Эмиратах?
В Абу-Даби проходит турнир UFC 242. Главный поединок вечера состоится в легком дивизионе: действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов (27-0) выйдет в октагон против временного чемпиона американца Дастина Порье (25-5). Поединок начнется ориентировочно в 23:00. Loe edasi...
ГАЛЕРЕЯ: Юбилейный Осенний забег выиграл украинский бегун
Осенний забег на 10 км, проводившийся в рамках Таллиннского марафона, выиграл украинский бегун Василь Коваль - 30.10. Loe edasi...
Владимир Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода. Ответ на вопрос слушателя опубликован в его блоге. Loe edasi...
Вторую пенсионную ступень будут реформировать: как забрать свои деньги и не выгоднее ли будет продолжать копить?
На прошлой неделе правительство одобрило предложения министра финансов по реформе второй пенсионной ступени, которая сделает присоединение и выход из нее добровольными. Какие варианты сохранения пенсионных средств отныне будут у жителей, что советуют делать с деньгами политики и как на реформу смотрят банки — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Автор гола белорусам Эрик Сорга: Ван Дейка два сезона никто не обводил, постараюсь это исправить
В пятницу Эстония проиграла Беларуси в Таллинне 1:2. Гол забил Эрик Сорга, который проводил второй матч за сборную и первый в основном составе. Смотрите интервью! Loe edasi...
Конопля в Эстонии становится крепче, отношение молодежи к ней — легче. В таллиннских магазинах можно купить все для курения и выращивания
Находящаяся в обороте в Эстонии конопля в последние годы стала в несколько раз крепче, несмотря на это, молодежь не считает ее наркотиком. Исследования показывают, что 15-16-летние девушки в курении идут в ногу с юношами, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
В Таллинне автомобиль сбил 22-летнюю женщину на электросамокате
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