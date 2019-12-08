08.12.2019, 21:23

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Рапламаа и житель Кохтла-Ярве с килограммом кокаина


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Foto: Ilmar Saabas

Самые важные новости этого воскресенья, 8 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.

ТОП-8 самых дружелюбных пород собак

Pixabay


Представители пород из нашего списка, помимо “ума и сообразительности”, отличаются стабильной психикой и дружелюбным нравом, пишет Mail.ru
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Банк SEB заставляет клиентов прогнозировать смерть близких

Shuttertock/EPL


Оборотная сторона борьбы с отмыванием денег проявляется в том, что банки требуют от клиентов предоставления абсурдных данных и ведут гигантские базы данных.
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В Ивангороде таможенники задержали жителя Кохтла-Ярве с килограммом кокаина

Narkootikum Foto: Andres Putting


На пункте пропуска Ивангород таможенники задержали гражданина России, который на данный момент проживает в Эстонии, с килограммом наркотиков. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
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Реванш состоялся: Джошуа забрал чемпионские пояса у Руиса

Anthony Joshua (paremal) kostitas Andy Ruizi võimsate löökidega. Foto: ANDREW COULDRIDGE, Action Images via Reuters/Scanpix


Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (США) единогласным решением судей проиграл 12-раундовый бой британцу Энтони Джошуа.
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Полиция ищет пропавшего в Тарту 25-летнего мужчину

Foto: Politsei


В субботу вечером в полицию поступило сообщение, что 25-летний Айти пропал в пятницу. По словам близких, известно, что Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефонные звонки мужчина не отвечает, также не удается с ним связаться через социальную сеть.
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ФОТО | При пожаре в волости Вильянди погиб мужчина

Viljandimaal põles elumaja Foto: Kenno Soo


В воскресенье рано утром, раньше 7 часов, Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа, в деревне Саарепеэди волости Вильянди горит жилой дом.
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В Нарве на пешеходном переходе сбили мужчину

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting


В ночь на воскресенье, около 1:00, произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Пяхклимяэ, 4.
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ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых пробках и преимуществах серого паспорта

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson


Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!
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ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель без прав насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

Avarii Seli küla juures Foto: Kaspar Pokk


Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.
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Метеослужба и департамент предупреждают: вечером будет шторм с мокрым снегом, дорожные условия ухудшатся

Foto: Andres Putting


Сегодня вечером южный и юго-западный ветер начиная с Западной Эстонии усилится до 15-17 м/с, на побережье даже до 20-23 м/с.
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Как вы относитесь к Беловежским соглашениям? Опрос RusDelfi

Foto: AFP/SCANPIX


Сегодня годовщина подписания Беловежских соглашений, которые узаконили распад Советского Союза.
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Преподаватель истории КПСС, эмигрант, автор эротических романов. Идейный вдохновитель EKRE Урмас Эспенберг — что о нем известно?

Just Urmas Espenbergi ajast on pärit komme panna Uute Uudiste lugudele lopsakaid pealkirju. Foto: Tiit Blaat


Урмаса Эспенберга (58) называют одним из главных идеологов EKRE. В политику он пришел уже в зрелом возрасте, и до этого его жизнь очень пестрой, пишет Eesti Päevaleht.
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Какую сумму с банковского счета жены могут потребовать наследники покойного мужа?

Praktika lähtub eeldusest, et pool vahenditest kuulus mehele ja pool naisele. Oliver Tsupsman


"Мы узнали, что после смерти одного супруга делится и банковский счет здравствующего супруга. Пожалуйста, объясните такой раздел денег подробнее. Моя мать вышла замуж за мужчину, у которого был сын от предыдущего сожительства. В общем браке у них родился сын", — пишет читательница Maaleht.
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Невероятно! Цены на недвижимость в Эстонии установили новый исторический рекорд

Lasnamägi Foto: Madis Veltman


В Эстонии вновь установились исторически самые высокие цены на недвижимость — средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах в ноябре выросла на 4% и остановилась на рекордно высоком уровне — 1 607 евро/м².
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ВИДЕО | Кто на самом деле выиграл Освободительную войну? Отвечает эстонский историк


Эстония взяла от спутанного клубка конфликтов в 1918-1920 годах практически близкий к максимуму результат, но и для Советской России Тартуский мир был дипломатической и политической победой, считает историк Андрес Адамсон.
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ФОТО | В Рапла загорелось подсобное строение гостевого дома. Огонь перекинулся и на главное здание

Foto: Siim Solman


Строение горит открытым пламенем и огонь уже угрожает самому гостевому дому, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.
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Невский проспект признан самой красивой улицей мира

flickr.com, Lynda


Он попал в топ-20 самых живописных мест.
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Тратим с умом: покупки, которые стоит и не стоит делать в декабре

Фото: Pixabay


Праздничные распродажи набирают обороты. И очень многие, несмотря на предупреждения, все же поддаются предпраздничной лихорадке и штурмуют торговые центры. Они пытаются воспользоваться на первый взгляд выгодными предложениями, чтобы одними из первых приобрести подарки на Рождество и Новый год, пишет Delfi Dom Sad.
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Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года

Photo by bruce mars from Pexels


Эксперты утверждают, что на текущей неделе будет идеальное время для духовных поисков, для расстановки приоритетов и поиска мотивации.
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