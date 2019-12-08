ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Рапламаа и житель Кохтла-Ярве с килограммом кокаина
Самые важные новости этого воскресенья, 8 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 8 декабря, читайте в нашей ежедневной подборке.
Представители пород из нашего списка, помимо “ума и сообразительности”, отличаются стабильной психикой и дружелюбным нравом, пишет Mail.ru
Loe edasi...
Оборотная сторона борьбы с отмыванием денег проявляется в том, что банки требуют от клиентов предоставления абсурдных данных и ведут гигантские базы данных.
Loe edasi...
На пункте пропуска Ивангород таможенники задержали гражданина России, который на данный момент проживает в Эстонии, с килограммом наркотиков. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Loe edasi...
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис (США) единогласным решением судей проиграл 12-раундовый бой британцу Энтони Джошуа.
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В субботу вечером в полицию поступило сообщение, что 25-летний Айти пропал в пятницу. По словам близких, известно, что Айти позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. На телефонные звонки мужчина не отвечает, также не удается с ним связаться через социальную сеть.
Loe edasi...
В воскресенье рано утром, раньше 7 часов, Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа, в деревне Саарепеэди волости Вильянди горит жилой дом.
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В ночь на воскресенье, около 1:00, произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Пяхклимяэ, 4.
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Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!
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Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.
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Сегодня вечером южный и юго-западный ветер начиная с Западной Эстонии усилится до 15-17 м/с, на побережье даже до 20-23 м/с.
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Сегодня годовщина подписания Беловежских соглашений, которые узаконили распад Советского Союза.
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Урмаса Эспенберга (58) называют одним из главных идеологов EKRE. В политику он пришел уже в зрелом возрасте, и до этого его жизнь очень пестрой, пишет Eesti Päevaleht.
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"Мы узнали, что после смерти одного супруга делится и банковский счет здравствующего супруга. Пожалуйста, объясните такой раздел денег подробнее. Моя мать вышла замуж за мужчину, у которого был сын от предыдущего сожительства. В общем браке у них родился сын", — пишет читательница Maaleht.
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В Эстонии вновь установились исторически самые высокие цены на недвижимость — средняя стоимость сделки с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах в ноябре выросла на 4% и остановилась на рекордно высоком уровне — 1 607 евро/м².
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Эстония взяла от спутанного клубка конфликтов в 1918-1920 годах практически близкий к максимуму результат, но и для Советской России Тартуский мир был дипломатической и политической победой, считает историк Андрес Адамсон.
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Строение горит открытым пламенем и огонь уже угрожает самому гостевому дому, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.
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Он попал в топ-20 самых живописных мест.
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Праздничные распродажи набирают обороты. И очень многие, несмотря на предупреждения, все же поддаются предпраздничной лихорадке и штурмуют торговые центры. Они пытаются воспользоваться на первый взгляд выгодными предложениями, чтобы одними из первых приобрести подарки на Рождество и Новый год, пишет Delfi Dom Sad.
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Эксперты утверждают, что на текущей неделе будет идеальное время для духовных поисков, для расстановки приоритетов и поиска мотивации.
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