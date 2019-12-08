ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельное ДТП в Рапламаа и житель Кохтла-Ярве с килограммом кокаина



В ночь на воскресенье, около 1:00, произошло ДТП в Нарве у дома по адресу Пяхклимяэ, 4.

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ПОДКАСТ | "Москва похорошела!" Виктор Панасенко о работе со звездами, невыносимых пробках и преимуществах серого паспорта

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson



Героем подкаста "Халтура" стал Виктор Панасенко. Он три года жил в Москве и работал с такими звездами как Дмитрий Нагиев, Александр Олешко, Нонна Гришаева и другие. Потом мечтал сам стать режиссером, но все же вернулся в Эстонию. Какой бесценный опыт Виктор получил в Москве и как он вообще относится проблемам в России? Слушайте подкаст!

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ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель без прав насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

Avarii Seli küla juures Foto: Kaspar Pokk



Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.

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Метеослужба и департамент предупреждают: вечером будет шторм с мокрым снегом, дорожные условия ухудшатся

Foto: Andres Putting



Сегодня вечером южный и юго-западный ветер начиная с Западной Эстонии усилится до 15-17 м/с, на побережье даже до 20-23 м/с.

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