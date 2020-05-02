ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельная авария в Пылвамаа и смягчение ограничений по COVID-19
Читайте основные новости субботы в подборке RusDelfi.
Читайте основные новости субботы в подборке RusDelfi.
В субботу, 2 мая, в больнице Курессааре было закрыто одно из четырех отделений по лечению больных с коронавирусом, и там началась уборка помещений. Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане надеется вскоре закрыть еще одно отделение, пишет RusERR.
Loe edasi...
Пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию в Восточной Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Loe edasi...
Занимаясь изучением истории эстонского спорта, часто возникает вопрос - откуда историки берут неверные факты? Последний пример - история борца Романа Стейнберга, который завоевал на Олимпийских играх 1924 года в Париже бронзовую медаль в греко-римской борьбе (весовая категория до 75 кг).
Loe edasi...
Журналисты RusDelfi Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный позвали модель Викторию Скрынник обсудить съемки во время пандемии коронавируса. Слушайте подкаст!
Loe edasi...
Автор данного видео — Сергей Пыльме. По его словам, он встретил медведицу с медвежатами 25 апреля в заповеднике Пейпсивере.
Loe edasi...
С сегодняшнего дня, 2 мая, в Эстонии смягчены некоторые ограничения, которые были введены ранее в связи с распространением коронавируса.
Loe edasi...
Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Loe edasi...
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 697 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7 %, т.е. 5 тестов показали позитивный результат.
Loe edasi...
По результатам скрининговых исследований реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около двух процентов от населения города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Loe edasi...
Для вильнюсских столичных проституток настали невеселые дни. Туристов в городе не осталось – в два раза уменьшилось количество клиентов, никто не оставляет на чай, а лишившиеся работы в карантин литовцы даже просят сделать скидку. Об этом девушки рассказали журналисту ru.DELFI.lt Ориюсу Гасановасу.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
Кокорин с Мамаевым снова пойдут под суд