ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельная авария в Пылвамаа и смягчение ограничений по COVID-19

В больнице Курессааре закрыли одно отделение для больных с коронавирусом

Kuressaare haigla Foto: Marko Mägi



В субботу, 2 мая, в больнице Курессааре было закрыто одно из четырех отделений по лечению больных с коронавирусом, и там началась уборка помещений. Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане надеется вскоре закрыть еще одно отделение, пишет RusERR.

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Глава МИД Литвы: пандемия не мешает России продолжать агрессию

© DELFI / Josvydas Elinskas



Пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию в Восточной Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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4 бутылки коньяка, 7 недель тюрьмы и 11 лет урезанной жизни

Roman Kivimägi (Steimberg) Foto: Jaak Valdre



Занимаясь изучением истории эстонского спорта, часто возникает вопрос - откуда историки берут неверные факты? Последний пример - история борца Романа Стейнберга, который завоевал на Олимпийских играх 1924 года в Париже бронзовую медаль в греко-римской борьбе (весовая категория до 75 кг).

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ПОДКАСТ | "Подиум сейчас — от дивана до холодильника". Говорим про модельный бизнес и путешествия в режиме ЧП

Viktoria Skrõnnik Foto: Photo: Maksim Toome



Журналисты RusDelfi Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный позвали модель Викторию Скрынник обсудить съемки во время пандемии коронавируса. Слушайте подкаст!

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ВИДЕО | Встреча с медвежьим семейством в заповеднике Пейпсивере



Автор данного видео — Сергей Пыльме. По его словам, он встретил медведицу с медвежатами 25 апреля в заповеднике Пейпсивере.

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Эстония смягчает ограничения по COVID-19, в России приготовились их ужесточить

Team Haanja Foto: Kiur Kaasik



С сегодняшнего дня, 2 мая, в Эстонии смягчены некоторые ограничения, которые были введены ранее в связи с распространением коронавируса.

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ФОТО | В Пылвамаа BMW вылетел с проезжей части: два человека погибли, два в больнице

Lugeja foto



Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

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