02.05.2020, 21:18

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смертельная авария в Пылвамаа и смягчение ограничений по COVID-19

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Õnnetus Põlva maakonnas 2.05.2020
Õnnetus Põlva maakonnas 2.05.2020Foto: Raido Vint

Читайте основные новости субботы в подборке RusDelfi.

В больнице Курессааре закрыли одно отделение для больных с коронавирусом

Kuressaare haigla Foto: Marko Mägi


В субботу, 2 мая, в больнице Курессааре было закрыто одно из четырех отделений по лечению больных с коронавирусом, и там началась уборка помещений. Заведующий лечебной частью больницы Эдвард Лаане надеется вскоре закрыть еще одно отделение, пишет RusERR.
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Глава МИД Литвы: пандемия не мешает России продолжать агрессию

© DELFI / Josvydas Elinskas


Пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию в Восточной Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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4 бутылки коньяка, 7 недель тюрьмы и 11 лет урезанной жизни

Roman Kivimägi (Steimberg) Foto: Jaak Valdre


Занимаясь изучением истории эстонского спорта, часто возникает вопрос - откуда историки берут неверные факты? Последний пример - история борца Романа Стейнберга, который завоевал на Олимпийских играх 1924 года в Париже бронзовую медаль в греко-римской борьбе (весовая категория до 75 кг).
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ПОДКАСТ | "Подиум сейчас — от дивана до холодильника". Говорим про модельный бизнес и путешествия в режиме ЧП

Viktoria Skrõnnik Foto: Photo: Maksim Toome


Журналисты RusDelfi Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный позвали модель Викторию Скрынник обсудить съемки во время пандемии коронавируса. Слушайте подкаст!
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ВИДЕО | Встреча с медвежьим семейством в заповеднике Пейпсивере


Автор данного видео — Сергей Пыльме. По его словам, он встретил медведицу с медвежатами 25 апреля в заповеднике Пейпсивере.
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Эстония смягчает ограничения по COVID-19, в России приготовились их ужесточить

Team Haanja Foto: Kiur Kaasik


С сегодняшнего дня, 2 мая, в Эстонии смягчены некоторые ограничения, которые были введены ранее в связи с распространением коронавируса.
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ФОТО | В Пылвамаа BMW вылетел с проезжей части: два человека погибли, два в больнице

Lugeja foto


Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
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В Эстонии за последние сутки от коронавируса скончался один человек

Küünal Foto: Argo Ingver


За последние сутки в Эстонии было проанализировано 697 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7 %, т.е. 5 тестов показали позитивный результат.
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Мэр Москвы рассказал о реальном количестве заболевших COVID-19 в столице РФ

Foto: Vladimir Gerdo/TASS/Scanpix


По результатам скрининговых исследований реальное количество заболевших COVID-19 в Москве составляет около двух процентов от населения города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Вильнюсские проститутки на чем свет стоит ругают карантин

© Valerija Stonytė


Для вильнюсских столичных проституток настали невеселые дни. Туристов в городе не осталось – в два раза уменьшилось количество клиентов, никто не оставляет на чай, а лишившиеся работы в карантин литовцы даже просят сделать скидку. Об этом девушки рассказали журналисту ru.DELFI.lt Ориюсу Гасановасу.
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