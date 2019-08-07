ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть подростка, злоключения эстонских туристов в Турции и российское ТВ
Самые важные новости этой среды, 7 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этой среды, 7 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.
Порталу Delfi удалось получить сведения о 15-летнем подростке, который на прошлой неделе избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался.
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5 августа в больнице умер 13-летний мальчик, которого 30 июля избил 15-летний знакомый.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, передает ”112 Украина”. Он отметил, что попросил президента России ”повлиять на ту сторону” конфликта. Разговор был долгим, добавил он.
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Журналист Олег Самородний проанализировал рейтинг доверия российских зрителей к телеканалам и удивился отсутствию канала "Настоящее время" в эстонских кабельных сетях.
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Покидающий пост главного редактора еженедельника ”МК-Эстония” Андрей Титов дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что если не инвестировать достаточно в русскоязычную журналистику, то местные русские будут потреблять пропагандистские каналы.
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Вчера вечером в Турции произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали эстонцы, купившие на улице сафари на джипах. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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