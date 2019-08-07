ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть подростка, злоключения эстонских туристов в Турции и российское ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, передает ”112 Украина”. Он отметил, что попросил президента России ”повлиять на ту сторону” конфликта. Разговор был долгим, добавил он.

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Почему эстонцы и русскоязычные жители Эстонии живут в разных информационных пространствах? И при чем тут российское ТВ?

11KK04SEPT08J2 Foto: Karin Kaljuläte

Журналист Олег Самородний проанализировал рейтинг доверия российских зрителей к телеканалам и удивился отсутствию канала "Настоящее время" в эстонских кабельных сетях.

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Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере

Septembrist Raadio 4-s tööd alustav Andrei Titov leiab, et Eestis tuleb venekeelsesse ajakirjandusse investeerida. Foto: Jaanus Lensment

Покидающий пост главного редактора еженедельника ”МК-Эстония” Андрей Титов дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что если не инвестировать достаточно в русскоязычную журналистику, то местные русские будут потреблять пропагандистские каналы.

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Эстонские туристы попали в ДТП в Турции, пять человек в больнице

TOPSHOT-SRI LANKA-ANIMAL-ELEPHANT Foto: AFP

Вчера вечером в Турции произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали эстонцы, купившие на улице сафари на джипах. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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