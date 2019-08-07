07.08.2019, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть подростка, злоключения эстонских туристов в Турции и российское ТВ


rus.delfi.ee
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Pärnu sündmuskohal 7.08.2019
Pärnu sündmuskohal 7.08.2019Foto: Andres Putting

Самые важные новости этой среды, 7 августа, читайте в нашей ежедневной подборке.

15-летний подросток, избивший до смерти 13-летнего мальчика, был в Пярну известным хулиганом, вором и насильником

Andres Putting

Порталу Delfi удалось получить сведения о 15-летнем подростке, который на прошлой неделе избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался.
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15-летний подросток с криминальным прошлым избил 13-летнего мальчика, в результате чего тот скончался

foto-150 Foto: Ester Vaitmaa

5 августа в больнице умер 13-летний мальчик, которого 30 июля избил 15-летний знакомый.
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Зеленский попросил Путина повлиять на "ту сторону" конфликта в Донбассе. Что ответил Путин?

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе, передает ”112 Украина”. Он отметил, что попросил президента России ”повлиять на ту сторону” конфликта. Разговор был долгим, добавил он.
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Почему эстонцы и русскоязычные жители Эстонии живут в разных информационных пространствах? И при чем тут российское ТВ?

11KK04SEPT08J2 Foto: Karin Kaljuläte

Журналист Олег Самородний проанализировал рейтинг доверия российских зрителей к телеканалам и удивился отсутствию канала "Настоящее время" в эстонских кабельных сетях.
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Андрей Титов: в Эстонии процент голосующих за Путина выше, чем в некоторых местах в России. И намного выше, чем в Москве и Питере

Septembrist Raadio 4-s tööd alustav Andrei Titov leiab, et Eestis tuleb venekeelsesse ajakirjandusse investeerida. Foto: Jaanus Lensment

Покидающий пост главного редактора еженедельника ”МК-ЭстонияАндрей Титов дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего сказал, что если не инвестировать достаточно в русскоязычную журналистику, то местные русские будут потреблять пропагандистские каналы.
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Эстонские туристы попали в ДТП в Турции, пять человек в больнице

TOPSHOT-SRI LANKA-ANIMAL-ELEPHANT Foto: AFP

Вчера вечером в Турции произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали эстонцы, купившие на улице сафари на джипах. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
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