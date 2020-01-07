07.01.2020, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть пациента, дебош солдата НАТО и рост цен на топливо


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Statoil avab renoveeritud Laagri teenindusjaama
Statoil avab renoveeritud Laagri teenindusjaamaFoto: Karin Kaljuläte

Предлагаем вашему вниманию обзор основных новостей за вторник, 7 января.

Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Прокуратура расследует смерть 59-летней Вирве Карьюс. Возможно, что к смерти женщины привел ряд врачебных ошибок медиков Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). По мнению эксперта, простая на первый взгляд процедура — дробление камней в желчном пузыре — привела к смерти пациентки из-за того, что врачи совершили три врачебные ошибки подряд.
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Очевидец: солдат НАТО напал в таллиннском спа-центре на работников и посетителей

Иллюстративное фото Tanel Meos

В субботу ночью военнослужащий сил НАТО проявил агрессивность, находясь в спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus. Сотрудникам пришлось вызвать полицию. Из штаба Боевой группы НАТО сообщили, что инцидент расследуется, военный пришел в спа с извинениями.
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Во вторник цены на топливо резко выросли! Дизель обновил рекорд по Эстонии

Neste tankla Helsingis Foto: Tanel Meos

Во вторник цена на дизель поставила в Эстонии новый рекорд — 1,449 евро за литр. Также до предыдущего рекордного уровня поднялась и цена 95-го бензина — тоже до 1,499 евро.
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Очередная жертва телефонных мошенников: мужчина из Рапламаа потерял целых полмиллиона евро!

Telefoniga muusika kuulamine, selfie Foto: Tiit Blaat

В ноябре прошлого года в ловушку широко распространенного телефонного мошенничества попал житель Рапламаа, который поверил в добро предложенных русскоязычными лицами инвестиционных возможностей.
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Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза

Foto: REUTERS, GLEB GARANICH

Уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Безвизовый режим не отменяется, но чтобы въехать в Шенгенскую зону придется проходить дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации в ЕС граждан Украины не пустят, пишет украинское издание "Обозреватель".
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Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Foto: AP, Erfan Kouchari

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Loe edasi...

Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

Прокуратура расследует смерть 59-летней Вирве Карьюс. Возможно, что к смерти женщины привел ряд врачебных ошибок медиков Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). По мнению эксперта, простая на первый взгляд процедура — дробление камней в желчном пузыре — привела к смерти пациентки из-за того, что врачи совершили три врачебные ошибки подряд.
Loe edasi...

Очевидец: солдат НАТО напал в таллиннском спа-центре на работников и посетителей

В субботу ночью военнослужащий сил НАТО проявил агрессивность, находясь в спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus. Сотрудникам пришлось вызвать полицию. Из штаба Боевой группы НАТО сообщили, что инцидент расследуется, военный пришел в спа с извинениями.
Loe edasi...

Во вторник цены на топливо резко выросли! Дизель обновил рекорд по Эстонии

Во вторник цена на дизель поставила в Эстонии новый рекорд — 1,449 евро за литр. Также до предыдущего рекордного уровня поднялась и цена 95-го бензина — тоже до 1,499 евро.
Loe edasi...

Очередная жертва телефонных мошенников: мужчина из Рапламаа потерял целых полмиллиона евро!

В ноябре прошлого года в ловушку широко распространенного телефонного мошенничества попал житель Рапламаа, который поверил в добро предложенных русскоязычными лицами инвестиционных возможностей.
Loe edasi...

Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза

Уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Безвизовый режим не отменяется, но чтобы въехать в Шенгенскую зону придется проходить дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации в ЕС граждан Украины не пустят, пишет украинское издание "Обозреватель".
Loe edasi...

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Loe edasi...

Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

Прокуратура расследует смерть 59-летней Вирве Карьюс. Возможно, что к смерти женщины привел ряд врачебных ошибок медиков Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). По мнению эксперта, простая на первый взгляд процедура — дробление камней в желчном пузыре — привела к смерти пациентки из-за того, что врачи совершили три врачебные ошибки подряд.
Loe edasi...

Очевидец: солдат НАТО напал в таллиннском спа-центре на работников и посетителей

В субботу ночью военнослужащий сил НАТО проявил агрессивность, находясь в спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus. Сотрудникам пришлось вызвать полицию. Из штаба Боевой группы НАТО сообщили, что инцидент расследуется, военный пришел в спа с извинениями.
Loe edasi...

Во вторник цены на топливо резко выросли! Дизель обновил рекорд по Эстонии

Во вторник цена на дизель поставила в Эстонии новый рекорд — 1,449 евро за литр. Также до предыдущего рекордного уровня поднялась и цена 95-го бензина — тоже до 1,499 евро.
Loe edasi...

Очередная жертва телефонных мошенников: мужчина из Рапламаа потерял целых полмиллиона евро!

В ноябре прошлого года в ловушку широко распространенного телефонного мошенничества попал житель Рапламаа, который поверил в добро предложенных русскоязычными лицами инвестиционных возможностей.
Loe edasi...

Для украинцев усложнят въезд в страны Евросоюза

Уже через год украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Безвизовый режим не отменяется, но чтобы въехать в Шенгенскую зону придется проходить дополнительную платную проверку. С 2021 года с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации в ЕС граждан Украины не пустят, пишет украинское издание "Обозреватель".
Loe edasi...

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
Loe edasi...

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