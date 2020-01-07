ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть пациента, дебош солдата НАТО и рост цен на топливо

Боль в животе и тошнота закончились смертью: одна из ведущих больниц Эстонии проигнорировала ухудшающееся состояние пациентки

Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Прокуратура расследует смерть 59-летней Вирве Карьюс. Возможно, что к смерти женщины привел ряд врачебных ошибок медиков Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). По мнению эксперта, простая на первый взгляд процедура — дробление камней в желчном пузыре — привела к смерти пациентки из-за того, что врачи совершили три врачебные ошибки подряд.

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Очевидец: солдат НАТО напал в таллиннском спа-центре на работников и посетителей

Иллюстративное фото Tanel Meos

В субботу ночью военнослужащий сил НАТО проявил агрессивность, находясь в спа-центре мустамяэского Elamuste Keskus. Сотрудникам пришлось вызвать полицию. Из штаба Боевой группы НАТО сообщили, что инцидент расследуется, военный пришел в спа с извинениями.

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Во вторник цены на топливо резко выросли! Дизель обновил рекорд по Эстонии

Neste tankla Helsingis Foto: Tanel Meos

Во вторник цена на дизель поставила в Эстонии новый рекорд — 1,449 евро за литр. Также до предыдущего рекордного уровня поднялась и цена 95-го бензина — тоже до 1,499 евро.

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