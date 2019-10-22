ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на борту парома, операция против наркодилеров и украинский вопрос в эстонской политике
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 22 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 22 октября.
Эстонская полиция не возбудила расследования по факту смерти двух граждан Финляндии на пароме Silja Europa, пишет yle.fi. По данным эстонских правоохранителей, смерть мужчины и женщины не вызывает подозрений. Следов насилия не обнаружено.
Таллиннскую неделю моды в этом году можно было бы назвать скромной и спокойной, если бы не заключительный день шоу, на который эстонский дизайнер Perit Muuga припасла безумный перформанс с моделями, которые двигались, словно пьяные и делали ужасные гримасы. А в один момент, на зрителей полетели капли акриловой краски...
В середине июля работники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в рамках уголовного дела семь граждан Эстонии, которых подозревают во ввозе и продаже наркотиков на рынке Эстонии.
Судебная практика показывает, как сложно бывает при разводе справедливо разделить нажитое супругами имущество. Спустя много лет людям, как правило, трудно доказать, кто и сколько вложил в общую копилку.
Новое расследование защитников животных вновь вскрыло неприглядные вещи, которые творятся на пушных зверофермах Финляндии. По оценке организации Loomus, полученный материал в очередной раз подтверждает, что в производстве меха в принципе нельзя гарантировать соблюдение минимальных требований по содержанию животных.
Полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне на прошлой неделе 37-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он выращивал в квартире в Ласнамяэ коноплю в большом количестве. Полиция получила информацию о возможном наркопреступлении от нескольких внимательных жителей Таллинна
В Таллинне стали мягче относиться к распространению русского языка из-за желания интегрировать в общество русскоязычное меньшинство, пишет журналист Виджаи Махешвари на страницах Politico. Перевод статьи приводит УНИАН.
За вчерашний день в Таллиннском аэропорту выдали запрет на въезд пятерым гражданам Украины, а еще одному сделали предписание покинуть Эстонию.
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