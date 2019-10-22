22.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на борту парома, операция против наркодилеров и украинский вопрос в эстонской политике


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть на борту парома, операция против наркодилеров и украинский вопрос в эстонской политике
Foto: Rauno Volmar

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 22 октября.

Silja Europa
Silja EuropaFoto: Priit Simson

На борту Silja Europa за одну ночь умерло два человека. Что же случилось? (37)

Эстонская полиция не возбудила расследования по факту смерти двух граждан Финляндии на пароме Silja Europa, пишет yle.fi. По данным эстонских правоохранителей, смерть мужчины и женщины не вызывает подозрений. Следов насилия не обнаружено.

RUS Delfi 2 ч
Lucine Ayanian

ВИДЕО: Кровь на платье и шокированные гости: что произошло на Tallinn fashion week (14)

Таллиннскую неделю моды в этом году можно было бы назвать скромной и спокойной, если бы не заключительный день шоу, на который эстонский дизайнер Perit Muuga припасла безумный перформанс с моделями, которые двигались, словно пьяные и делали ужасные гримасы. А в один момент, на зрителей полетели капли акриловой краски...

Бублик 2 ч
MTA pidas kinni narkootikumide müügiga tegeleva kuritegeliku grupi
MTA pidas kinni narkootikumide müügiga tegeleva kuritegeliku grupiFoto: Maksu- ja tolliamet, MTA

ФОТО | Налогово-таможенный департамент накрыл крупную наркогруппировку (44)

В середине июля работники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в рамках уголовного дела семь граждан Эстонии, которых подозревают во ввозе и продаже наркотиков на рынке Эстонии.

RUS Delfi 2 ч
Shutterstock

"Когда строите вместе с супругом общий дом, прикрывайте свой тыл!" Житель Эстонии остался после развода на улице (48)

Судебная практика показывает, как сложно бывает при разводе справедливо разделить нажитое супругами имущество. Спустя много лет людям, как правило, трудно доказать, кто и сколько вложил в общую копилку.

RUS Delfi 2 ч
Oikeutta Eläimille

Жестокие ФОТО | Тайно сделанные на зверофермах снимки показывают, что условия жизни животных ужасные (44)

Новое расследование защитников животных вновь вскрыло неприглядные вещи, которые творятся на пушных зверофермах Финляндии. По оценке организации Loomus, полученный материал в очередной раз подтверждает, что в производстве меха в принципе нельзя гарантировать соблюдение минимальных требований по содержанию животных.

RUS Delfi 2 ч
Kanepikasvandus Lasnamäe korteris
Kanepikasvandus Lasnamäe korterisFoto: Põhja prefektuur, UPPA/Photoshot

ФОТО и ВИДЕО: Мужчина выращивал в ласнамяэской квартире коноплю. Благодаря бдительным гражданам его задержали (82)

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне на прошлой неделе 37-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он выращивал в квартире в Ласнамяэ коноплю в большом количестве. Полиция получила информацию о возможном наркопреступлении от нескольких внимательных жителей Таллинна

RUS Delfi 2 ч
Eesti lipu päev Kuberneri aias
Eesti lipu päev Kuberneri aiasFoto: Jaanus Lensment

Politico: Эстония сближается с Россией, оглядываясь на Украину (52)

В Таллинне стали мягче относиться к распространению русского языка из-за желания интегрировать в общество русскоязычное меньшинство, пишет журналист Виджаи Махешвари на страницах Politico. Перевод статьи приводит УНИАН.

RUS Delfi 2 ч
Lennujaam
LennujaamFoto: Ilmar Saabas

В Эстонию не пустили пятерых украинцев. Еще одному предписали покинуть страну (45)

За вчерашний день в Таллиннском аэропорту выдали запрет на въезд пятерым гражданам Украины, а еще одному сделали предписание покинуть Эстонию.

RUS Delfi 2 ч
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