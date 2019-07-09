ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть мальчика, испорченный выпускной и обыски у Русакова

Испортил выпускной: директор школы Виймси разозлил родителей учеников и учителей

Foto: Tiit Blaat



Выпускники школы Виймси получили цветы и свидетельства об окончании основной школы, но радостный день был омрачен заявлением директора Айме Нийдас о реструктуризации школы и сокращении руководителей учебного процесса, пишет Eesti Päevaleht.

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Полиция провела обыск в офисе "Русской школы Эстонии" и задержала Мстислава Русакова

MTÜ Vene kool Eestis pressikonverents Foto: Julia Kalinina



Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислав Русакова. Об этом написала в Facebook член правления "Русской школы Эстонии" Алиса Блинцова

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В Ляэне-Вирумаа от удушения умер 6-летний мальчик