09.07.2019, 22:48

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть мальчика, испорченный выпускной и обыски у Русакова


rus.delfi.ee
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Peter Vesterbacka Tallinna Linnavolikogus
Peter Vesterbacka Tallinna linnavolikogusFoto: Mana Kaasik

Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за вторник, 9 июля.

Испортил выпускной: директор школы Виймси разозлил родителей учеников и учителей

Foto: Tiit Blaat


Выпускники школы Виймси получили цветы и свидетельства об окончании основной школы, но радостный день был омрачен заявлением директора Айме Нийдас о реструктуризации школы и сокращении руководителей учебного процесса, пишет Eesti Päevaleht.
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Полиция провела обыск в офисе "Русской школы Эстонии" и задержала Мстислава Русакова

MTÜ Vene kool Eestis pressikonverents Foto: Julia Kalinina


Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислав Русакова. Об этом написала в Facebook член правления "Русской школы Эстонии" Алиса Блинцова
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В Ляэне-Вирумаа от удушения умер 6-летний мальчик

Küünal Foto: Anni Õnneleid


Полиция и прокуратура подтвердили Delfi, что в поселке Хальяла в Ляэне-Вирумаа в результате удушения умерл шестилетний мальчик.
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Неприятная история: человек приехал на Певческий праздник из США, но остался за воротами

XXVII laulupidu 2019 2. päev Foto: Anette Parksepp


Читатель Delfi рассказал, как его друг, проживающий в США эстонец, специально приехал в Эстонию на Певческий праздник. Поскольку приобрести билеты всегда можно была на месте, то в предварительной продаже он решил их не покупать.
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В создании туннеля между Таллинном и Хельсинки примет участие самая большая строительная компания мира

TALLINN JA HELSINGI E. TALSINKI FOTO: RAIGO PAJULA


Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.
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