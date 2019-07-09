ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть мальчика, испорченный выпускной и обыски у Русакова
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за вторник, 9 июля.
Об этом и не только читайте в нашей подборке новостей за вторник, 9 июля.
Выпускники школы Виймси получили цветы и свидетельства об окончании основной школы, но радостный день был омрачен заявлением директора Айме Нийдас о реструктуризации школы и сокращении руководителей учебного процесса, пишет Eesti Päevaleht.
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Полиция задержала руководителя "Русской школы Эстонии" Мстислав Русакова. Об этом написала в Facebook член правления "Русской школы Эстонии" Алиса Блинцова
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Полиция и прокуратура подтвердили Delfi, что в поселке Хальяла в Ляэне-Вирумаа в результате удушения умерл шестилетний мальчик.
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Читатель Delfi рассказал, как его друг, проживающий в США эстонец, специально приехал в Эстонию на Певческий праздник. Поскольку приобрести билеты всегда можно была на месте, то в предварительной продаже он решил их не покупать.
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Компания Finest Bay Area Development, занимающаяся развитием туннеля между Таллинном и Хельсинки, сообщила о готовящемся подписании соглашения о намерениях с крупнейшей в мире строительной компанией, китайской CREC, сообщают "Деловые Ведомости" со ссылкой на YLE.
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