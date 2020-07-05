05.07.2020, 20:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: смерть лосося, новые карантинные меры и планы на Штромку


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Kopli liinid 16.06.2020
Kopli liinid 16.06.2020Foto: Andres Putting

Наступает время, когда главная новость за день - не про коронавирус. Читайте о главных события воскресенья в подборке с RusDelfi.

МИД вернул требования самоизоляции по прибытию из двух стран Евросоюза

Foto: Andres Putting


Министерство иностранных дел обновило требования карантина для прибывающих из ЕС — если раньше прибывшие из Чехии и Хорватии не должны были просидеть на самоизоляции, то теперь снова должны это сделать.
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Огромный лосось погиб от мусора в Пярнумаа

Maaleht


Прохожие нашли на пляже Матси в уезде Пярнумаа огромного лосося, который, вероятно, погиб от выброшенного в море пластикового кольца, пишет Maaleht.
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Полиция ищет пропавшую Светлану из Ласнамяэ

Светлана


Полиция просит помощи в поисках 55-летней Светланы. Она ушла из своего дома в Ласнамяэ 28 июня вечером.
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Кылварт: в 1904 году в Таллинне фракция эстонцев создала коалицию с русскими, чтобы обойти немцев

Mihhail Kõlvart Foto: Ilmar Saabas


Зря Март Хельме недооценивает своего избирателя, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.
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ИССЛЕДОВАНИЕ | Русскоязычная молодежь Эстонии может попасть в сферу влияния РФ. Россия проявляет к этому интерес

Foto: Rauno Volmar


Свежее исследование Института внутренней безопасности “Исходящие из России нарративы и преподавание истории в русских школах Эстонии" подчеркивает опасность того, как местная русскоязычная молодежь может попасть в сферу влияния РФ.
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Дожди, дожди, дожди: прогноз погоды на рабочую неделю

Кратковременные дожди - наше все Foto: Tiit Blaat


Государственная метеослужба сообщает, что небольшой, но промозглый циклон надвигается из Северного моря в сторону Ботнического залива в Скандинавии. Из-за этого и в Эстонии будет ветренно и дождливо.
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Дом бывшего игрока сборной Эстонии загорелся после попадания молнии и сгорел

Коллаж


В понедельник молния попала в дом бывшего игрока национальной сборной по баскетболу и руководителя баскетбольной школы Рейнара Халлика. В итоге домохозяйство сгорело.
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Трамвай до Штромки, променад по всему району — когда Пыхья-Таллинн станет центром города? Отвечает вице-мэр Новиков

Tramm Kopli suunas (23.10.2017) Foto: Taavi Sepp


Если разговоры о трамвае по Лаагна теэ уже окончательно переросли в категорию шуток, то о трамвайных путях до Штромки говорят все чаще и с уверенностью. Смотря на развитие Ноблесснера, в последнее начинаешь верить. Вице-мэр Андрей Новиков в интервью RusDelfi рассказал, что должно произойти, чтобы таллиннцы смогли зайти в балтийскую воду прямо с испанского трамвая.
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В Австрии застрелили просителя политического убежища из Чечни

Иллюстративное фото Foto: EE arhiiv


Предполагаемого преступника задержали. И убитый, и подозреваемый — граждане России. По данным австрийской полиции, оба являются уроженцами Чечни, пишет РБК.
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