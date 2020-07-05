ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: смерть лосося, новые карантинные меры и планы на Штромку

МИД вернул требования самоизоляции по прибытию из двух стран Евросоюза

Foto: Andres Putting



Министерство иностранных дел обновило требования карантина для прибывающих из ЕС — если раньше прибывшие из Чехии и Хорватии не должны были просидеть на самоизоляции, то теперь снова должны это сделать.

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Огромный лосось погиб от мусора в Пярнумаа

Maaleht



Прохожие нашли на пляже Матси в уезде Пярнумаа огромного лосося, который, вероятно, погиб от выброшенного в море пластикового кольца, пишет Maaleht.

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Полиция ищет пропавшую Светлану из Ласнамяэ

Светлана



Полиция просит помощи в поисках 55-летней Светланы. Она ушла из своего дома в Ласнамяэ 28 июня вечером.

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Кылварт: в 1904 году в Таллинне фракция эстонцев создала коалицию с русскими, чтобы обойти немцев



Зря Март Хельме недооценивает своего избирателя, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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ИССЛЕДОВАНИЕ | Русскоязычная молодежь Эстонии может попасть в сферу влияния РФ. Россия проявляет к этому интерес

Foto: Rauno Volmar



Свежее исследование Института внутренней безопасности “Исходящие из России нарративы и преподавание истории в русских школах Эстонии" подчеркивает опасность того, как местная русскоязычная молодежь может попасть в сферу влияния РФ.

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Дожди, дожди, дожди: прогноз погоды на рабочую неделю

Кратковременные дожди - наше все Foto: Tiit Blaat



Государственная метеослужба сообщает, что небольшой, но промозглый циклон надвигается из Северного моря в сторону Ботнического залива в Скандинавии. Из-за этого и в Эстонии будет ветренно и дождливо.

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Дом бывшего игрока сборной Эстонии загорелся после попадания молнии и сгорел

Коллаж



В понедельник молния попала в дом бывшего игрока национальной сборной по баскетболу и руководителя баскетбольной школы Рейнара Халлика. В итоге домохозяйство сгорело.

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Трамвай до Штромки, променад по всему району — когда Пыхья-Таллинн станет центром города? Отвечает вице-мэр Новиков