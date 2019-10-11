11.10.2019, 21:28

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть космонавта Леонова и мнение жителей Ласнамяэ о Юферевой-Скуратовски


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Filmivõtted Lasnamäel - helikopter - 12.07.2019
Filmivõtted Lasnamäel - helikopter - 12.07.2019Foto: Andres Putting

Читайте главные события за последний рабочий день этой недели.

ВИДЕООПРОС DELFI | Юферева-Скуратовски поддержала скандально известного кандидата от EKRE. Что думают об этом в Ласнамяэ?

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Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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В Финляндии исследовали поведение русскоговорящих секс-работниц

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid


Исследование фокусируется на том, как в финском обществе относятся к платному сексу и каким образом это отношение отражается на жизни тех женщин, которые его практикуют, передает Yle.
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Умер космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос

Foto: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix


Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, передает ТАСС.
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Акции "Яндекса" рухнули почти на 18%: компания потеряла более миллиарда евро на бирже

Yandex


11 октября котировки "Яндекса" на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 17,6%. К 18 часам по московскому времени стоимость одной акции компании составляла 29,3 доллара, тогда как на момент закрытия торгов днем ранее бумаги компании стоили свыше 35,5 доллара, пишет Newsru.
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Легендарный KFC угрожает в социальной сети конкурентам: подражатели, берегитесь!

Taavi Sepp


Открывающая вскоре в Эстонии свои рестораны всемирно известная сеть быстрого питания KFC проводит в социальных сетях мощную кампанию. Всех конкурентов предостерегают от подражательства, потому что оригинал всегда был и будет лучше.
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Полиция: реакция Nublu спасла людей от самого худшего

ЕЕ архив


Идаская префектура полиции сообщила в своей ежедневной сводке происшествий о том, как датчик угарного газа спас людей от самого худшего.
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В Таллинне культурная жизнь активнее, чем в Риге и Хельсинки

Tartu Foto: Argo Ingver

ТОП


Согласно итогам свежего мониторинга Европейской Комиссии, культурная жизнь в Таллинне активнее, чем в Хельсинки или Риге.
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Пентхаус за 3 миллиона евро! Топ-5 самой дорогой недвижимости в Таллинне

Photo by Milly Eaton from Pexels


Репортер RusDelfi собрал для вас топ-5 самых дорогих квартир и домов в столице Эстонии, а для сравнения предложил несколько альтернативных вариантов у теплого моря. А что бы выбрали вы?
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ФОТО | Бизнесмен Олег Сынаялг с размахом отметил свое 60-летие. Праздник длился два дня!

Erakogu


60-летие бизнесмена Олега Сынаялга, которое было 5 октября, отмечали целых два дня. В субботу семьи Олега и его брата Андреса Сынаялга отправились в Пярну развлекаться на картинге и в СПА, за чем последовал полный сюрпризов, подарков и приятных пожеланий праздничный ужин в Ammende Villa. В воскресенье же компания отправилась в поход на пляж Пярну.
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Чтобы не было как с Фриске и Заворотнюк: Никита Джигурда запретит жене идти на ЭКО

screenshot - youtube


Не так давно эпатажный певец и шоумен выразил горячее желание стать отцом в третий раз. При этом Никита Джигурда запретил бывшей и одновременно будущей супруге Марине Анисиной прибегать к процедуре искусственного оплодотворения.
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Юферевой-Скуратовски не нравится, когда ее называют "паразитирующей тиблой", но кандидатуру Рейтельманна в ПАСЕ она все равно поддержала

Foto: Delfi kollaaž


Комиссия Рийгикогу по иностранным делам вчера поддержала кандидатуру Урмаса Рейтельманна (EKRE) в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За проголосовали все депутаты коалиции, входящие в коалицию, в том числе и Мария Юферева-Скуратовски, которую не смутили высказывания Рейтельманна о "паразитирующих тиблах".
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