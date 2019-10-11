ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть космонавта Леонова и мнение жителей Ласнамяэ о Юферевой-Скуратовски(1)
Читайте главные события за последний рабочий день этой недели.
Читайте главные события за последний рабочий день этой недели.
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам утвердила кандидатуру скандально известного члена EKRE Урмаса Рейтельманна в качестве представителя Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Исследование фокусируется на том, как в финском обществе относятся к платному сексу и каким образом это отношение отражается на жизни тех женщин, которые его практикуют, передает Yle.
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Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, передает ТАСС.
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11 октября котировки "Яндекса" на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 17,6%. К 18 часам по московскому времени стоимость одной акции компании составляла 29,3 доллара, тогда как на момент закрытия торгов днем ранее бумаги компании стоили свыше 35,5 доллара, пишет Newsru.
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Открывающая вскоре в Эстонии свои рестораны всемирно известная сеть быстрого питания KFC проводит в социальных сетях мощную кампанию. Всех конкурентов предостерегают от подражательства, потому что оригинал всегда был и будет лучше.
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Идаская префектура полиции сообщила в своей ежедневной сводке происшествий о том, как датчик угарного газа спас людей от самого худшего.
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ТОП
Согласно итогам свежего мониторинга Европейской Комиссии, культурная жизнь в Таллинне активнее, чем в Хельсинки или Риге.
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Репортер RusDelfi собрал для вас топ-5 самых дорогих квартир и домов в столице Эстонии, а для сравнения предложил несколько альтернативных вариантов у теплого моря. А что бы выбрали вы?
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60-летие бизнесмена Олега Сынаялга, которое было 5 октября, отмечали целых два дня. В субботу семьи Олега и его брата Андреса Сынаялга отправились в Пярну развлекаться на картинге и в СПА, за чем последовал полный сюрпризов, подарков и приятных пожеланий праздничный ужин в Ammende Villa. В воскресенье же компания отправилась в поход на пляж Пярну.
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Не так давно эпатажный певец и шоумен выразил горячее желание стать отцом в третий раз. При этом Никита Джигурда запретил бывшей и одновременно будущей супруге Марине Анисиной прибегать к процедуре искусственного оплодотворения.
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Комиссия Рийгикогу по иностранным делам вчера поддержала кандидатуру Урмаса Рейтельманна (EKRE) в делегацию Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За проголосовали все депутаты коалиции, входящие в коалицию, в том числе и Мария Юферева-Скуратовски, которую не смутили высказывания Рейтельманна о "паразитирующих тиблах".
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