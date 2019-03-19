19.03.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Хуциева, сокращения на Baltika, угрозы Хельме и плагиат Коваленко


rus.delfi.ee
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Anastassia Kovalenko
фото иллюстративноеFoto: Maksim Toome

Итак, итоги дня:

Марина Кальюранд о трагической потере сына: это как нож в сердце, который иногда проворачивается

Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

"У нашей семьи было очень больше несчастье, наш самый старший сын умер. У Кайзы на самом деле был старший брат", — рассказала Марина Кальюранд в передаче "Käbi ei kuku" на Vikerraadio.
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Эксперт в свете сокращений на Baltika: некогда популярные должности действительно исчезают, люди должны иметь способность к переобучению

Õmblejad. Foto on illustratiivne. Foto: Annika Haas

По словам руководителя по коммуникации CVKeskus.ee в Прибалтике Хенри Аувяэрта, хотя, скорее всего, решение о сокращении на Baltika было принято из-за нехватки рабочей силы в секторе, оно указывает и на тенденцию исчезновения в Эстонии некоторых ранее популярных должностей.
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Работники Baltika, вы уверены в завтрашнем дне? Удастся ли вам найти хорошую работу? Поделитесь своими мыслями с читателями Delfi!

Baltika Grupi uue õmblusvabriku avamine. Foto: Annika Haas

Руководство знаменитой компании Baltika, занимающейся пошивом одежды, приняло решение закрыть производство в Эстонии, что приведет к потере работы 340 сотрудниками, занятых на швейных фабриках в Таллинне и Кохтла-Ярве.
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Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации

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На выходных активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей. Позже появилась и группа под названием Kõigi Eesti — "Общая Эстония". Delfi попросил координатора по прессе нового движения Юлию Томберг ответить на несколько вопросов.
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Мартину Хельме угрожали убийством

Eelarvearutelu Riigikogus Foto: Tiit Blaat

Вице-председателю EKRE Мартину Хельме поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию.
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ОНЛАЙН-БЛОГ | Переговоры EKREIKE об экономике: госпредприятия на биржу и регулирование иммиграции арендной рабочей силы

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE läbirääkimised Foto: Andres Putting

На этой неделе формирование коалиции Isamaa, EKRE и Центристской партии продолжается с новой силой, до действительно трудных вопросов, очевидно, не дойдут.
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"Хотим показать, что есть и другая молодежь”. Член EKRE в противовес ”Общей Эстонии” создал движение ”Эстония эстонцев”

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В противовес движению ”Общая Эстония” член EKRE Реми Себастиан Китс вместе с соратниками запустил движение ”Эстония эстонцев” ("Eestlaste Eesti"), отмечая при этом, что не выступает против ценностей ”Общей Эстонии”.
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"Где вы, госпожа Кая Каллас? Пожалуйста, проснитесь!" Обращение русскоязычного избирателя Партии реформ

Kaja Kallas Toompeal koridoris 13.03.2019 Foto: Andres Putting

Прошло уже более двух недель с момента вашего успеха на выборах в Рийгикогу. Я искренне радовался победе вашей партии, ведь и я сам проголосовал за Антса Лаанеотса в Тарту. В то же время, мне очень не понравилось и насторожило, когда партия популистов получила целых 19 мандатов, но успокоился, когда вы утвердительно исключили партию ЕКРЕ из своих партнёров.
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Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом

Foto: Priit Simson

Тартуский университет признал плагиатом обе магистерские работы Анастасии Коваленко (Социал-демократическая партия). В работах Коваленко по экономике и праву был использован большой объем материала без указания авторства.
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Объединяемся?.. Мнения 9-классников о слиянии русских и эстонских школ

Foto: Karin Kaljuläte

Редакция школьной газеты Таллиннской Тынисмяэской реальной школы предложила девятиклассникам поделиться своим мнением о том, как они относятся к идее объединения школ с эстонским и русским языком обучения.
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ИНФОГРАФИКА | Легионы Waffen SS - как появились и кто воевал в их рядах в странах Балтии

Историки до сих пор не располагают точными данными относительно того, сколько жителей Эстонии, Латвии и Литвы воевало во время Второй мировой войны. Однако известно, что волею судьбы представители народов этих стран находились по разные линии фронта. Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" на канале Настоящее Время подготовили графический видеоматериал, который поможет вам лучше представить масштабы вовлеченности жителей Прибалтики в ход войны.
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