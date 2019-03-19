ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Хуциева, сокращения на Baltika, угрозы Хельме и плагиат Коваленко

Руководство знаменитой компании Baltika, занимающейся пошивом одежды, приняло решение закрыть производство в Эстонии, что приведет к потере работы 340 сотрудниками, занятых на швейных фабриках в Таллинне и Кохтла-Ярве.

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Движение "Общая Эстония": нам и нашим политикам пора взглянуть в зеркало и подумать, почему мы оказались в такой ситуации

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На выходных активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей. Позже появилась и группа под названием Kõigi Eesti — "Общая Эстония". Delfi попросил координатора по прессе нового движения Юлию Томберг ответить на несколько вопросов.

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Мартину Хельме угрожали убийством

Eelarvearutelu Riigikogus Foto: Tiit Blaat

Вице-председателю EKRE Мартину Хельме поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию.

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ОНЛАЙН-БЛОГ | Переговоры EKREIKE об экономике: госпредприятия на биржу и регулирование иммиграции арендной рабочей силы

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE läbirääkimised Foto: Andres Putting

На этой неделе формирование коалиции Isamaa, EKRE и Центристской партии продолжается с новой силой, до действительно трудных вопросов, очевидно, не дойдут.

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"Хотим показать, что есть и другая молодежь”. Член EKRE в противовес ”Общей Эстонии” создал движение ”Эстония эстонцев”

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ТОП Марина Кальюранд о трагической потере сына: это как нож в сердце, который иногда проворачивается Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом комментарий Коваленко В Дании в продукции известного эстонского рыбного предприятия обнаружили опасную бактерию дополнено в 15:21

В противовес движению ”Общая Эстония” член EKRE Реми Себастиан Китс вместе с соратниками запустил движение ”Эстония эстонцев” ("Eestlaste Eesti"), отмечая при этом, что не выступает против ценностей ”Общей Эстонии”.

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"Где вы, госпожа Кая Каллас? Пожалуйста, проснитесь!" Обращение русскоязычного избирателя Партии реформ

Kaja Kallas Toompeal koridoris 13.03.2019 Foto: Andres Putting

Прошло уже более двух недель с момента вашего успеха на выборах в Рийгикогу. Я искренне радовался победе вашей партии, ведь и я сам проголосовал за Антса Лаанеотса в Тарту. В то же время, мне очень не понравилось и насторожило, когда партия популистов получила целых 19 мандатов, но успокоился, когда вы утвердительно исключили партию ЕКРЕ из своих партнёров.

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Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом

Foto: Priit Simson

Тартуский университет признал плагиатом обе магистерские работы Анастасии Коваленко (Социал-демократическая партия). В работах Коваленко по экономике и праву был использован большой объем материала без указания авторства.

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Объединяемся?.. Мнения 9-классников о слиянии русских и эстонских школ

Foto: Karin Kaljuläte

Редакция школьной газеты Таллиннской Тынисмяэской реальной школы предложила девятиклассникам поделиться своим мнением о том, как они относятся к идее объединения школ с эстонским и русским языком обучения.

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ИНФОГРАФИКА | Легионы Waffen SS - как появились и кто воевал в их рядах в странах Балтии