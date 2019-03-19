ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Хуциева, сокращения на Baltika, угрозы Хельме и плагиат Коваленко(7)
Итак, итоги дня:
Итак, итоги дня:
"У нашей семьи было очень больше несчастье, наш самый старший сын умер. У Кайзы на самом деле был старший брат", — рассказала Марина Кальюранд в передаче "Käbi ei kuku" на Vikerraadio.
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По словам руководителя по коммуникации CVKeskus.ee в Прибалтике Хенри Аувяэрта, хотя, скорее всего, решение о сокращении на Baltika было принято из-за нехватки рабочей силы в секторе, оно указывает и на тенденцию исчезновения в Эстонии некоторых ранее популярных должностей.
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Руководство знаменитой компании Baltika, занимающейся пошивом одежды, приняло решение закрыть производство в Эстонии, что приведет к потере работы 340 сотрудниками, занятых на швейных фабриках в Таллинне и Кохтла-Ярве.
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На выходных активисты, недовольные формируемой коалицией, устроили в соцсети акцию в поддержку демократических ценностей. Позже появилась и группа под названием Kõigi Eesti — "Общая Эстония". Delfi попросил координатора по прессе нового движения Юлию Томберг ответить на несколько вопросов.
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Вице-председателю EKRE Мартину Хельме поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию.
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На этой неделе формирование коалиции Isamaa, EKRE и Центристской партии продолжается с новой силой, до действительно трудных вопросов, очевидно, не дойдут.
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В противовес движению ”Общая Эстония” член EKRE Реми Себастиан Китс вместе с соратниками запустил движение ”Эстония эстонцев” ("Eestlaste Eesti"), отмечая при этом, что не выступает против ценностей ”Общей Эстонии”.
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Прошло уже более двух недель с момента вашего успеха на выборах в Рийгикогу. Я искренне радовался победе вашей партии, ведь и я сам проголосовал за Антса Лаанеотса в Тарту. В то же время, мне очень не понравилось и насторожило, когда партия популистов получила целых 19 мандатов, но успокоился, когда вы утвердительно исключили партию ЕКРЕ из своих партнёров.
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Тартуский университет признал плагиатом обе магистерские работы Анастасии Коваленко (Социал-демократическая партия). В работах Коваленко по экономике и праву был использован большой объем материала без указания авторства.
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Редакция школьной газеты Таллиннской Тынисмяэской реальной школы предложила девятиклассникам поделиться своим мнением о том, как они относятся к идее объединения школ с эстонским и русским языком обучения.
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Историки до сих пор не располагают точными данными относительно того, сколько жителей Эстонии, Латвии и Литвы воевало во время Второй мировой войны. Однако известно, что волею судьбы представители народов этих стран находились по разные линии фронта. Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" на канале Настоящее Время подготовили графический видеоматериал, который поможет вам лучше представить масштабы вовлеченности жителей Прибалтики в ход войны.
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