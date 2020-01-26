ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Чаплина, бедная минога и бережливая семья
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Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi.
Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.
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Промывка речной миноги с целью удаления слизи в соленой воде сравнимо со свежеванием заживо. О том, что эстонские предприятия практикуют данный способ очистки рыбы, говорилось в телевизионной передаче Maahommik 9 ноября.
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При обсуждении темы педофилии в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ веб-констебль Яна Фролова рассказала о том, к чему может привести самодеятельность людей, использующих социальные сети в, казалось бы, благих целях.
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Большинство жителей Эстонии живут от зарплаты до зарплаты, не имеют достаточно сбережений и хаотично ведут свои финансовые дела. При помощи каких шагов можно к концу следующего года создать приличный буфер сбережений?
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Недавно мы опубликовали мнение читательницы, которая против 4-дневной рабочей недели, так как не успевает делать свой объем работы иногда и за пять дней. Другая женщина парирует, что люди просто не умеют планировать время на работе.
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Анна Бурзак жила в Нидерландах 4 месяца, работала в сфере CB Fashion, вернулась в Эстонию из-за подруги, которую позвали замуж. Но Аня планирует опять туда переехать. Слушайте самый веселый подкаст "Халтура" о стране веселья!
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Бывший премьер России Дмитрий Медведев принял решение об отставке кабмина на фоне послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретарь лидера Дмитрия Пескова.
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Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
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