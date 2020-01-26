26.01.2020, 20:53

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Чаплина, бедная минога и бережливая семья


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Veterinaar- ja toiduamet, küünlad
Veterinaar- ja toiduamet, küünladFoto: Henri-Kristian Kirsip

Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi.

Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин

Vsevolod Chaplin Foto: Ivan Sekretarev, AP

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.
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Департамент вынес рыбакам предупреждение за причинение мучений миноге

Arvi Kriis

Промывка речной миноги с целью удаления слизи в соленой воде сравнимо со свежеванием заживо. О том, что эстонские предприятия практикуют данный способ очистки рыбы, говорилось в телевизионной передаче Maahommik 9 ноября.
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Мужчину заклеймили в социальных сетях педофилом. Но все оказалось совсем не так

Liputaja Foto: Anni Õnneleid

При обсуждении темы педофилии в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ веб-констебль Яна Фролова рассказала о том, к чему может привести самодеятельность людей, использующих социальные сети в, казалось бы, благих целях.
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От зарплаты до зарплаты. Как эстонской семье удалось за год создать приличный буфер сбережений

Eurod Foto: Madis Veltman

Большинство жителей Эстонии живут от зарплаты до зарплаты, не имеют достаточно сбережений и хаотично ведут свои финансовые дела. При помощи каких шагов можно к концу следующего года создать приличный буфер сбережений?
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Читатель — о 4-дневной рабочей неделе: конечно люди не будут успевать делать работу, ведь они постоянно сидят в телефонах!

Foto: Pexels

Недавно мы опубликовали мнение читательницы, которая против 4-дневной рабочей недели, так как не успевает делать свой объем работы иногда и за пять дней. Другая женщина парирует, что люди просто не умеют планировать время на работе.
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ПОДКАСТ | Сколько стоит травка, впечатления от улицы красных фонарей и лучшее время года — выпуск про Нидерланды!

Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova Foto: Priit Simson

Анна Бурзак жила в Нидерландах 4 месяца, работала в сфере CB Fashion, вернулась в Эстонию из-за подруги, которую позвали замуж. Но Аня планирует опять туда переехать. Слушайте самый веселый подкаст "Халтура" о стране веселья!
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Песков рассказал, почему Медведев решил отправить правительство в отставку

Foto: Scanpix, Valery Sharifulin/TASS

Бывший премьер России Дмитрий Медведев принял решение об отставке кабмина на фоне послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретарь лидера Дмитрия Пескова.
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В правительстве Германии предлагают новые способы борьбы с антисемитизмом

Juudi kalmistul Rahumäel Foto: Andres Putting

Уполномоченные правительства ФРГ предложили конкретные меры по усилению безопасности евреев в стране, борьбе с антисемитизмом в футболе и демонстрации солидарности с иудеями.
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