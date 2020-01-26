ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть Чаплина, бедная минога и бережливая семья

Умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин

Vsevolod Chaplin Foto: Ivan Sekretarev, AP

Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин скоропостижно умер 26 января на 52-м году жизни. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на прихожан.

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Департамент вынес рыбакам предупреждение за причинение мучений миноге

Arvi Kriis

Промывка речной миноги с целью удаления слизи в соленой воде сравнимо со свежеванием заживо. О том, что эстонские предприятия практикуют данный способ очистки рыбы, говорилось в телевизионной передаче Maahommik 9 ноября.

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Мужчину заклеймили в социальных сетях педофилом. Но все оказалось совсем не так

Liputaja Foto: Anni Õnneleid

При обсуждении темы педофилии в ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ веб-констебль Яна Фролова рассказала о том, к чему может привести самодеятельность людей, использующих социальные сети в, казалось бы, благих целях.

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