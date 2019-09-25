25.09.2019, 22:01

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть банкира, опасная бактерия, покой парома "Эстония" нарушен


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Aivar Rehe otsingud
Aivar Rehe otsingudFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию основные новости за среду, 25 сентября.

Aivar Rehe leiti surnult.
Aivar Rehe leiti surnult. Foto: Ekspress Meedia

ФОТО С МЕСТА ТРАГЕДИИ: Пропавший экс-глава Danske Bank Айвар Рехе найден мертвым у своего дома. Во время вчерашних поисков он был еще жив (11)

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне было обнаружено тело Айвара Рехе, пропавшего в понедельник экс-главы Danske Bank.

RUS Delfi 1 ч
Erkki Raasuke, Tõnu Vanajuur ja Robert Kitt
Erkki Raasuke, Tõnu Vanajuur ja Robert KittFoto: Fotokollaaž

"Не может быть…Ох, черт!" Банкиры шокированы смертью Айвара Рехе

Сегодня стало известно, что полиция нашла труп Айвара Рехе, который долгое время работал в банках Эстонии. Ärileht связался с бывшими коллегами Рехе.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Shutterstock/EPL

Может ли судья указывать врачам? Семья больного раком ребенка ждет от Госсуда необычного решения (19)

Государственный суд рассматривает, может ли судья говорить врачам, как лечить какого-либо пациента, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 1 ч
Animatsioon: Imbi Võrel

Опасная и мутирующая бактерия — в продукции известного производителя рыбы. В Эстонии уже умерло два человека (32)

По словам Ветеринарно-пищевого департамента, в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники. Тем временем в Эстонии из-за нее уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Rauno Volmar

25 лет назад: хроника гибели парома "Эстония"

Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.

RUS Delfi 1 ч
Скриншот

Финская погранохрана: покой парома "Эстония" могли нарушить. Похоже, это были телевизионщики (19)

Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что работающий под немецким флагом теплоход Fritz Reuter по-прежнему находится на месте упокоения останков парома "Эстония". По мнению финских пограничников, покой останков парома "Эстония" мог быть нарушен.

RUS Delfi 1 ч
screenshot - youtube

Все плохо? Анастасия Заворотнюк составила завещание (8)

Как сообщают СМИ, Анастасия Заворотнюк составила завещание, едва придя в сознание. Вопрос лишь в том, верить ли этим сообщениям.

Бублик 1 ч
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