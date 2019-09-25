ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть банкира, опасная бактерия, покой парома "Эстония" нарушен
Предлагаем вашему вниманию основные новости за среду, 25 сентября.
Предлагаем вашему вниманию основные новости за среду, 25 сентября.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне было обнаружено тело Айвара Рехе, пропавшего в понедельник экс-главы Danske Bank.
Сегодня стало известно, что полиция нашла труп Айвара Рехе, который долгое время работал в банках Эстонии. Ärileht связался с бывшими коллегами Рехе.
Государственный суд рассматривает, может ли судья говорить врачам, как лечить какого-либо пациента, пишет Eesti Päevaleht.
По словам Ветеринарно-пищевого департамента, в продукции M.V. Wool есть очень опасная бактерия, которая мутирует и становится еще более заразной. Производитель же утверждает, что его продукция — чистая и безопасная, а его просто атакуют чиновники. Тем временем в Эстонии из-за нее уже скончались 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.
Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.
Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что работающий под немецким флагом теплоход Fritz Reuter по-прежнему находится на месте упокоения останков парома "Эстония". По мнению финских пограничников, покой останков парома "Эстония" мог быть нарушен.
Как сообщают СМИ, Анастасия Заворотнюк составила завещание, едва придя в сознание. Вопрос лишь в том, верить ли этим сообщениям.
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