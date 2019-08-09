09.08.2019, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть авиапассажира, банкротство Stockmann и циничные откровения банкира


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Uus ID-kaartFoto: Rauno Volmar

Предлагаем вам традиционный обзор важнейших новостей за пятницу, 9 августа.

В Таллиннском аэропорту умер прилетевший из Киева пассажир

Lennujaam Foto: Ilmar Saabas

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту умер прилетевший в страну киевским рейсом мужчина 67 лет.
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Дюжина помощников: на какие пособия имеют право жители Таллинна и что для этого нужно?

Rahakott saab täiendust veel ühe plastkaardi näol. Anni Õnneleid

Жизнь порой удивительна и непредсказуема, и после одного из ее поворотов каждому из нас может понадобиться помощь. Считается, что самые большие пособия – в столице, и многие жители других уездов и даже стран стремятся жить и работать в Таллинне. На какие пособия имеют право те, кто прописан в столице, и как город помогает своим жителям? Разбиралась "МК-Эстония".
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Сумасшедшие дни! Stockmann угрожает банкротство

Hullud Päevad Stockmannis Foto: Eero Vabamägi

В Stockmann царят в прямом смысле ”сумасшедшие дни”: дела идут плохо, и инвесторы видят не слишком хорошие варианты спасения компании, готовясь остаться без вложенных средств, пишут "Деловые ведомости".
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"Люди слишком глупы для накоплений”. Частная беседа главы отдела пенсионных фондов Luminor стала достоянием общественности

Foto: Karin Kaljuläte

В распоряжении Ärileht оказалась аудиозапись разговора между руководителем отдела пенсионных фондов Luminor и другим работником банка. В разговоре руководитель намекает, что люди слишком глупы для принятия решений по вопросам накопления.
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Пользуетесь ИД-картой как карточкой клиента? Больше сотни таких карт стали непригодными для использования

Foto: Rauno Volmar

У множества использующих ИД-карту в качестве карты постоянного клиента людей возникла проблема. После такого использования ИД-карты 164 человек стали непригодными для использования.
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Страшные подробности: убитый в Тартумаа подросток перед поджогом был еще жив

Foto: Argo Ingver

В конце июня в деревне Кюкитая в Тартумаа в сгоревшем доме было обнаружено тело 16-летнего молодого человека. Согласно подозрениям, он был убит в ходе подростковой разборки. К настоящему моменту судебно-медицинская экспертиза установила, что перед пожаром парень был еще жив.
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